GABRIELA RIVADENEIRA
Gabriela Rivadeneira fue presidenta de la Asamblea Nacional.ARCHIVO / EXPRESO

Gabriela Rivadeneira será candidata a presidir la RC, según Rafael Correa

Correa expresó su apoyo a la candidata

  Redacción Expreso

El exmandatario Rafael Correa compartió un breve video en sus redes sociales en el que confirmó que Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, será la candidata para liderar el movimiento Revolución Ciudadana (RC). Correa destacó que este es un “gran noticia” y expresó su apoyo total a Rivadeneira, quien, según él, sabe cuánto la estima.

Rivadeneira, quien en el pasado fue secretaria ejecutiva del extinto movimiento Alianza PAIS, se encuentra asilada en México desde 2020. Aunque no se ha confirmado si regresará a Ecuador para la convención del movimiento, que se celebrará el 17 y 18 de enero en Manta, Correa expresó su respaldo total a su candidatura.

Este anuncio se produjo tras la decisión de Felipe Vega, exministro del gobierno de Correa, de desistir de su postulación, alegando persecución y amenazas por parte de diversos sectores políticos.

Otro candidato

Además de Rivadeneira, Mario Latorre, exembajador en el Vaticano y cercano a Correa, ha surgido como otro posible candidato. A pesar de las solicitudes de una facción del movimiento para que la actual presidenta, Luisa González, se postule nuevamente, ella ha rechazado esa opción.

Entre el 1 y 4 de enero, Revolución Ciudadana abrió su plataforma para que los interesados en votar se inscriban.

