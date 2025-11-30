La vieja guardia del correísmo reafirma su línea: "Tibio ni el café" (Video)

La correísta Gabriela Rivadeneira reapareció en sus redes sociales para opinar sobre la crisis interna en el movimiento

En medio de la crisis interna de la Revolución Ciudadana, la expresidenta de la Asamblea Nacional y vieja guardia del correísmo, Gabriela Rivadeneira, reapareció en sus redes sociales para opinar sobre la situación actual del movimiento y hacer un llamado a la militancia revolucionaria.

Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, Rivadeneira fue una figura activa dentro de la militancia del ahora extinto Alianza PAIS (lista 35). Se desempeñó como viceprefecta y gobernadora de Imbabura, y fue asambleísta nacional por dos periodos, durante los cuales llegó a presidir la Asamblea Nacional.

El correísmo no está listo para la sucesión y, de cara a la convención, la figura de Marcela Aguiñaga definirá alcance de los cambios.



La crisis de Ecuador no necesita terceras vías, dice Gabriela Rivadeneira

A través de un video colgado en sus redes sociales, Rivadeneira inició criticando a los militantes que se quieren distanciar de Correa: "Necesitamos recuperar la patria para las clases medias y los grandes sectores populares. Y no lo vamos a hacer con las llamadas terceras vías, queriendo olvidar que quien conduce este proyecto político, en el que muchas y muchos militamos, no solo creó ideas movilizadoras, sino que Rafael Correa lideró el mayor proceso de transformación de la patria".

Rivadeneira dice que las críticas al movimiento no deben ser públicas

Respecto a los conflictos internos en la Revolución Ciudadana, la exdirigente correísta Gabriela Rivadeneira señala que "diferir es lo más saludable en una democracia interna. Pero exteriorizarla en redes no es la vía; no patea el tablero, lo rompe. Y eso no es coherente, ni leal, ni justo en las condiciones que vive el país en este preciso momento. Hemos sobrevivido estos años gracias a nuestra militancia, que sostiene el mayor movimiento político ecuatoriano, el más resiliente y también el más resistente".

Gabriela Rivadeneira hizo un llamado a respetar la conducción de Luisa González en el movimiento Revolución Ciudadana. Cortesía: Luisa González/ Facebook.

La convención del correísmo es el espacio para resolver los conflictos

En ese sentido, Rivadeneira hizo hincapié en que la próxima convención nacional del correísmo es el mejor escenario para tomar decisiones: "Vamos a la convención del partido; así lo ha convocado la presidenta de nuestra organización política (Luisa González). Y vamos de manera orgánica y respetuosa, llenos y llenas de debates, ideas, reflexiones, acciones, pero sobre todo con firmeza, sin claudicaciones, sin vacilaciones ni medias tintas, porque aquí tibio ni el café.

Rivadeneira descarta posible candidatura dentro del correísmo

Rivadeneira también aprovechó para desmentir una posible candidatura para reemplazar a Luisa González: "Quiero agradecer el cariño de compañeros y compañeras que me tienen siempre presente. Pero quiero aclarar —porque he visto noticias falsas promovidas por medios digitales del propio gobierno— que no soy candidata a nada. Esto no es más que un distractor".

"Volveremos y venceremos": Rivadeneira pide optimismo a la militancia

La exdirigente correísta, Gabriela Rivadeneira, terminó su mensaje con un llamado al optimismo: "Volveremos y venceremos. Volveremos a tener seguridad, a poner un plato de comida en la mesa de los más pobres de la patria. Volveremos a recuperar las obras que dan dignidad a los niños ecuatorianos. Volveremos a tener presente y futuro para las nuevas generaciones. Volveremos con los sueños y las utopías que siguen vivas y que son la razón de ser de nuestra Revolución Ciudadana".

