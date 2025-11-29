Asambleísta de RC solicita a Luisa González replantear su reelección en la dirigencia

Una carta interna expone logros organizativos y advierte sobre el impacto político de un eventual cambio en la partido

El asambleísta Christian Hernández, militante de la Revolución Ciudadana, envió una carta dirigida a la presidenta del RC5, Luisa González, para pedirle que reconsidere su decisión de no buscar la reelección en la presidencia del movimiento. En el texto afirma que “muchos compañeros han sentido tristeza” ante el anuncio de González.

Hernández sostiene que la gestión de González ha marcado una etapa de cercanía territorial. En la comunicación asegura que la presidencia del movimiento “ha permitido fortalecer el registro de colectivos sociales” y robustecer el proceso de afiliación de nuevos militantes.

Carta destaca avances internos y herramientas tecnológicas

El legislador también resalta la implementación de la APP RC5, herramienta que (según escribe) “ha permitido la comunicación directa entre la militancia y las autoridades internas”. Sostiene que estas iniciativas han consolidado al movimiento “más importante de la historia republicana del Ecuador”.

El documento recuerda además los resultados electorales obtenidos entre 2021 y 2025. Hernández menciona que González fue “la primera en reconocer la derrota de 2023” y hace referencia al “escandaloso fraude” denunciado por el movimiento en las elecciones presidenciales de 2025.

Resultados electorales citados por Hernández

La carta incluye una tabla con cifras de votación presidencial y número de curules. En 2023 se registraron 3.315.663 votos presidenciales (33,6%) y 52 asambleístas; mientras que en 2025 la cifra ascendió a 4.518.060 votos (44%) y 67 curules. Para el asambleísta, estos datos representan “más de cuatro millones y medio de votos que respaldan el proyecto”.

Hernández afirma que, pese a la “persecución política de los últimos tres gobiernos”, los avances del movimiento han sido notorios. Por esta razón solicita que González “puedas ser nuevamente candidata a la Presidencia del Movimiento Político Revolución Ciudadana RC5”, dejando explícita su petición de reelección.

Llamado final a mantener el liderazgo en el movimiento

En el cierre del documento, el legislador asegura que militantes y adherentes han trabajado con esfuerzo para sostener el proyecto político. Sostiene que la conducción del RC5 debe continuar “de manera respetuosa y coherente con la verdad y los principios” del expresidente Rafael Correa.

La comunicación insiste en que la reelección de González en la presidencia del movimiento es clave para preservar el rumbo político y los avances logrados en los últimos años.

