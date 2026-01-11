Portsmouth vs Arsenal: alineaciones y dónde ver EN VIVO la FA Cup

Los Gunners de Mikel Arteta enfrentan a Portsmouth este domingo 11 de enero por la FA Cup

Arsenal tendrá una exigente salida este fin de semana cuando visite a Portsmouth, club que actualmente milita en el Championship, por la tercera ronda de la FA Cup 2026.

El compromiso se disputará este domingo 11 de enero de 2026, desde las 09:00 (hora de Ecuador), en el histórico estadio Fratton Park.

El equipo mixto de Mikel Arteta para la FA Cup

Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, afrontarán este duelo con un equipo mixto, combinando titulares habituales con jóvenes talentos, pensando también en la intensa agenda que mantiene el club en la Premier League.

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié (d) no jugará por lesión. cortesía

El líder ofensivo de Arsenal será Gabriel Jesus, quien comandará el ataque en busca de imponer la jerarquía del conjunto londinense ante un rival de categoría inferior.

Piero Hincapié, la baja ecuatoriana en los Gunners

Una de las ausencias destacadas en Arsenal es la del defensa ecuatoriano Piero Hincapié, quien no fue considerado para este partido debido a molestias físicas. El técnico decidió preservarlo para evitar riesgos mayores.

La alineación de Arsenal: Kepa; White, Norgaard, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Nwaneri, Eze; Madueke, Martinelli y Jesus.

Portsmouth va con su once estelar en Fratton Park

Por su parte, Portsmouth, bajo la conducción del entrenador John Mousinho, saldrá con su equipo estelar, decidido a dar el golpe ante uno de los grandes del fútbol inglés.

El referente ofensivo de los Pompey será Colby Bishop, quien liderará el ataque en un partido que puede ser histórico para el club.

La alineación de Portsmouth: Bursik; Devlin, Poole, Shaughnessy, Swanson; Dozzell, Le Roux; Segesic, Blair, Chaplin y Bishop.

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Portsmouth en Ecuador

En Ecuador, el partido Arsenal vs Portsmouth se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma digital Disney+, que transmitirá este atractivo cruce de la FA Cup.

