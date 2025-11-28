Guillermo Lasso niega parentesco con Marcelo Lasso tras imagen falsa

El exmandatario desmintió en X un montaje y rechazó vínculos con el testigo del caso Metástasis

Lasso fue presidente de la República desde 2021 hasta el 2023, saliendo tras muerte cruzada.

El expresidente de la República, Guillermo Lasso, desmintió categóricamente este viernes 28 de noviembre de 2025 la veracidad de una imagen que circula en redes sociales. En dicha publicación manipulada, se le atribuía falsamente haber admitido un parentesco con Marcelo Lasso, testigo protegido en el caso Metástasis. El exmandatario aseguró que no existe ninguna relación familiar con el mencionado.

¿Qué dijo Guillermo Lasso sobre el montaje viral?

Ante la difusión de una captura de pantalla manipulada que simulaba ser un tuit de su autoría, Guillermo Lasso utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para aclarar la situación. En respuesta a una verificación realizada por el medio digital Lupa Media, el exjefe de Estado fue enfático al calificar el contenido como "completamente falso".

Así es, @LupaMediaEc.



El tuit es completamente falso. El testigo comprado tampoco tiene ninguna relación conmigo y mucho menos familiar.



Esta es otra de las infamias difundidas por Jerónimo y sus secuaces para desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen de… https://t.co/cvHTjI51f7 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 28, 2025

Lasso aprovechó la coyuntura para rechazar las narrativas que intentan vincularlo con la trama de corrupción y crimen organizado que investiga la Fiscalía. "El testigo comprado tampoco tiene ninguna relación conmigo y mucho menos familiar", sentenció Lasso, refiriéndose a Marcelo Lasso Saavedra.

En su mensaje, el expresidente señaló directamente el origen de estos ataques digitales. Según su declaración, estas acciones forman parte de una estrategia de distracción política, atribuyendo la autoría de la infamia a "Jerónimo y sus secuaces" (en posible alusión al correísmo, por los pseudónimos usados en el caso Ligados que maneja la Fiscalía)

Según el exmandatario, el fin es "desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen de Fernando Villavicencio", e instó a la ciudadanía a verificar la falta de parentesco preguntando incluso a asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC).

¿Quién es Marcelo Lasso en el caso Metástasis?

Es fundamental recordar que Marcelo Lasso Saavedra es uno de los testigos claves dentro del caso Metástasis. Su testimonio ha sido utilizado por la Fiscalía General del Estado para esclarecer las redes de comunicación que mantenía el narcotraficante Leandro Norero desde la cárcel de Cotopaxi.

La confusión de apellidos ha sido utilizada recurrentemente en redes sociales, a pesar de que no se han presentado registros civiles que los vinculen en primer grado de consanguinidad o afinidad con el expresidente.

