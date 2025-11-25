Jueza ordena investigar a Jordán por no acatar protección a hijas de Villavicencio

Se trata de otro caso que es impulsado por las hijas de Fernando Villavicencio

La jueza del caso Villavicencio, Luz María Ortiz, entregó al Servicio de Atención Integral de la Fiscalía Provincial de Pichincha 25 copias certificadas del expediente del caso Magnicidio FV. El objetivo es iniciar la investigación contra Xavier Jordán por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Jordán es uno de los cuatro investigados como supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La fiscal del caso, Ana Hidalgo, solicitó a la jueza Ortiz enviar estas copias, ya que Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del político asesinado y acusadoras particulares, alertaron sobre presuntos actos de intimidación por parte de Jordán, quien reside en Miami, Estados Unidos y está prófugo de la justicia ecuatoriana por los casos Metástasis, corrupción hospitalaria y Magnicidio FV.

Medidas de protección para la familia

Las hijas de Villavicencio tienen medidas de protección otorgadas por la justicia ecuatoriana que prohíbe a los procesados perseguir o intimidar a las víctimas por cualquier medio, incluidas las redes sociales.

Según Patricio Rosero, abogado de las víctimas, “el procesado Xavier Jordán emitió mensajes intimidatorios mediante la red social X, dirigidos a las víctimas. Esto constituye una forma de persecución digital que la medida del artículo 558 numeral 3 del COIP prohíbe de forma expresa", indica en su escrito a la jueza Ortiz, al cual se adjuntaron tres enlaces de la red social X relacionados con Jordán.

"Estas medidas constituyen decisiones legítimas de autoridad. Se dictaron para garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la defensa, además de la protección reforzada de víctimas”, agrega.

