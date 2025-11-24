Caso Villavicencio: testigo dice que Jordán ofreció $ 300.000 y casa en Miami

El acuerdo era cambiar su declaraci´ón y acusar públicamente a la exfiscal Diana Salazar y al expresidente Guillermo Lasso

Las hijas de Fernando Villavicencio, familiares y amigos espera que se haga justicia por su asesinato en 2023.

El testigo Ronald Herrera aseguró que en las últimas semanas fue presionado para modificar su declaración dentro de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Su relato fue entregado en Cámara de Gesell, este 24 de noviembre de 2025, ante el juez del caso, en presencia de sus abogados y de la Fiscalía. Afirmó que Xavier Jordán, a través de Marcelo Lasso, le habría ofrecido 300.000 dólares, una casa y trabajo en Miami, además de protección para su familia, a cambio de acusar públicamente a la exfiscal general Diana Salazar, al expresidente Guillermo Lasso y a otras autoridades de supuestamente haber manipulado los casos Metástasis y Magnicidio de FV.

Hijas de Villavicencio a Noboa: "Le instamos a que tome decisiones valientes" Leer más

Según los abogados que escucharon el testimonio anticipado, Herrera dijo que Marcelo Lasso lo contactó mediante mensajes y llamadas, insistiendo en que aceptara el dinero y que “dejara a su familia segura”. El testigo afirma que incluso le confirmaron que él —Marcelo Lasso— ya había recibido 200.000 dólares de parte de Jordán, porque también cambió su testimonio para limpiar la imagen de Jordán y de José Serrano, exministro del Interior del correísmo. Aseguró que la persona que le iba a entregar los 300.000 era Paco Jr. Alcóser.

Se trata de un nombre que ya ha sido mencionado en los chats del caso Magnicidio y hasta en testimonios. Sobre él, EXPRESO ya publicó un reportaje en donde detalló su relación con Jordán.

Herrera indicó que Lasso le aseguraba que el movimiento político de la Revolución Ciudadana “volvería al poder” y que era mejor “estar del lado de los ganadores”. A cambio, debía cambiar su versión, acusar a Salazar de haber “armado” el caso Metástasis y señalar a Guillermo Lasso y a la propia fiscal como responsables del crimen de Villavicencio.

Testigo dijo que recibi´ó un guión

Además, aseguró que el propio Xavier Jordán se contactó con él a través de Instagram usando el usuario una cuenta llamada El Padrino o JPadrino. Herrera indicó que grabó sus conversaciones con Lasso y que tiene más evidencias en un teléfono celular que poseía en la cárcel, pero que fue retirado por la Policía durante un operativo en su celda y que será periciado por peritos de Criminalística.

Fiscalía investigará a procesados del caso Magnicidio FV por asociación ilícita Leer más

También aseguró que le entregaron un “guion” que debía seguir en su próxima declaración judicial. Incluso le advirtieron, según su testimonio, que su audiencia del 19 de noviembre pasado “no se iba a dar” porque “harían una estrategia para que los abogados no se presenten”.

El testigo también se ratificó en todo lo que ha dicho ya antes en su versión libre y voluntaria, por ejemplo sobre el plan de seguimiento que había contra Villavicencio y que fue ordenado por Serrano.

RELACIONADAS Zurita reaccionó a orden de detención e insistió en una persecución en su contra

Herrera afirmó que teme por su vida y responsabiliza a Jordán y a Serrano de cualquier agresión en su contra o contra sus familiares.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO