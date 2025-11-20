Fiscalía investigará a procesados del caso Magnicidio FV por asociación ilícita

Sin mencionarlo, la Fiscalía reaccionó a los mensajes que ha emitido el prófugo de la justicia, Xavier Jordán, sobre supuestas versiones que se habrían receptado en Estados Unidos sobre el crimen del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. El Ministerio Público señaló que se trata de "mentiras y artimañas que pretenden poner en duda" a la investigación del asesinato perpetrado hace más de dos años, el 9 de agosto de 2023, denominado caso Magnicidio FV.

A través de un comunicado, emitido este 20 de noviembre de 2025, la Fiscalía informó que inició de oficio "una investigación previa por presunta asociación ilícita con fines de fraude procesal" en contra de los sospechosos y procesados en esta causa, quienes "han intentado posicionar narrativas sin sustento legal".

Actualmente, el caso Magnicidio FV se encuentra en instrucción fiscal. En esta etapa, la fiscal Ana Hidalgo recopila nuevas evidencias y testimonios anticipados para sustentar la acusación en contra de Jordán y de dos exintegrantes del correísmo, José Serrano y Ronny Aleaga, a quienes, junto al ya sentenciado Daniel Salcedo señala como los presuntos autores intelectuales del crimen.

La Fiscalía General del Estado dijo que las "narrativas" recientes "se basan en supuestos procesos judiciales en el extranjero que no tienen incidencia en las causas sustanciadas en el Ecuador". Esto porque "los testimonios rendidos bajo juramento ante la justicia ecuatoriana han sido corroborados y verificados con pruebas concordantes".

La entidad, dirigida por el fiscal subrogante, Wilson Toainga, rechazó las expresiones de los procesados, sentenciados o prófugos. Las tildó de "mentiras y artimañas" y asegura que buscarían cuestionar el trabajo de la justicia nacional. "Pretenden poner en dura la objetividad de los principios que rigen el sistema procesal ecuatoriano, que la Fiscalía y la Policía Nacional respetan", agregó.

La investigación de Fiscalía en el caso Magnicidio FV

Los sospechosos enfrentarán las consecuencias de ley por la emisión de esos mensajes, añadió. La indagación previa anunciada se ejecuta a la par de la investigación formal del proceso penal del caso Villavicencio, en el que la Fiscalía busca establecer el grado de participación de los cuatro sospechosos. Jordán y Serrano se encuentran en Estados Unidos; Salcedo cumple sentencia en la Cárcel 4 de Quito y Aleaga habría huido a Venezuela.

