Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato de Fernando Villavicencio.
El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato de Fernando Villavicencio.Cortesía

Reimberg vincula a 'Pipo' con decisiones de Los Lobos en asesinato de Villavicencio

El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato de Fernando Villavicencio

Esperaban el visto bueno. El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió este miércoles 19 de noviembre a la captura de William Chavarría, conocido como alias Pipo, durante una entrevista en Teleamazonas. Según señaló, la aprehensión del presunto líder de Los Lobos representa “el golpe más importante” para el país en la lucha contra el crimen organizado.

(Te invitamos a leer: España ordena prisión para ‘Pipo’, jefe de Los Lobos, y revisa pedido de extradición)

Reimberg afirmó que Chavarría habría sido “el principal financista y responsable operativo” de esa organización, posición que —según dijo— le permitía influir en las decisiones internas del grupo delictivo.

El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en agosto de 2023. “Nada se hacía en esa organización criminal sin el visto bueno de alias ‘Pipo’”, señaló, al explicar la relevancia que, según las investigaciones, tendría Chavarría dentro de la estructura delictiva.

RELACIONADAS
John Reimberg
El ministro detalló que Chavarría, considerado el delincuente más buscado de la región, fingió su muerte en 2021.cortesía

El modus operandi de alias Pipo

El ministro detalló que Chavarría, considerado el delincuente más buscado de la región, fingió su muerte en 2021 mediante un certificado falso de defunción por Covid-19, se sometió a siete cirugías faciales y adoptó identidades en Venezuela y Colombia para evadir a la justicia. Desde Europa, habría coordinado operaciones de narcotráfico, minería ilegal y sicariato, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y redes criminales en México y Colombia. 

El operativo no se concretó en primera instancia porque Chavarría se encontraba en Uruguay. La policía ecuatoriana esperó el viaje a Europa para aprehenderlo y activar la alerta roja de Interpol para futura extradición. 

España ordena prisión para alias Pipo

Una jueza española envió el martes 18 de noviembre a prisión provisional a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, considerado el presunto líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, tras ser detenido la semana pasada en la ciudad de Málaga, en el sur de España, y a la espera de la decisión sobre su entrega a Ecuador.

(Te puede interesar: Alias Pipo cayó con la identidad venezolana-colombiana de Danilo Fernández Calderón)

loffredo vota consulta popular

Gian Carlo Loffredo destaca detención de alias Pipo tras votar en Samborondón

Leer más

El presunto criminal fue arrestado a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental, y ahora se aplicará la orden de Interpol para su arresto por los hechos ocurridos en Ecuador.

Mientras se tramita su extradición a las autoridades ecuatorianas, la jueza de la Audiencia Nacional (tribunal que juzga casos de terrorismo y otros grandes delitos) María Tardón decidió enviarlo a prisión preventiva, según informaron fuentes jurídicas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Audiencia por retrasos en devolución del IVA: lo que está en juego

  3. Ministerio de Gobierno: seis ministros en los dos años y dos periodos de Noboa

  4. Caso Epstein: La nueva derrota política de Trump que amenaza su autoridad

  5. Coronel defiende su Vicealcaldía: "Fueron los concejales RC quienes me eligieron"

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Ecuador vs Nueva Zelanda: La Tri corta racha de empates con goles de Angulo y Campana

  3. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  4. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  5. Municipio cancela proyecto Malecón 3000 en parque Samanes: esta fue la razón

Te recomendamos