Reimberg vincula a 'Pipo' con decisiones de Los Lobos en asesinato de Villavicencio

El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato de Fernando Villavicencio

El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato de Fernando Villavicencio.

Esperaban el visto bueno. El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió este miércoles 19 de noviembre a la captura de William Chavarría, conocido como alias Pipo, durante una entrevista en Teleamazonas. Según señaló, la aprehensión del presunto líder de Los Lobos representa “el golpe más importante” para el país en la lucha contra el crimen organizado.

(Te invitamos a leer: España ordena prisión para ‘Pipo’, jefe de Los Lobos, y revisa pedido de extradición)

Reimberg afirmó que Chavarría habría sido “el principal financista y responsable operativo” de esa organización, posición que —según dijo— le permitía influir en las decisiones internas del grupo delictivo.

El ministro también sostuvo que Los Lobos habrían tenido participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en agosto de 2023. “Nada se hacía en esa organización criminal sin el visto bueno de alias ‘Pipo’”, señaló, al explicar la relevancia que, según las investigaciones, tendría Chavarría dentro de la estructura delictiva.

RELACIONADAS Captura de alias Pipo reabre procesos en Ecuador y desata pugna judicial

El ministro detalló que Chavarría, considerado el delincuente más buscado de la región, fingió su muerte en 2021. cortesía

El modus operandi de alias Pipo

El ministro detalló que Chavarría, considerado el delincuente más buscado de la región, fingió su muerte en 2021 mediante un certificado falso de defunción por Covid-19, se sometió a siete cirugías faciales y adoptó identidades en Venezuela y Colombia para evadir a la justicia. Desde Europa, habría coordinado operaciones de narcotráfico, minería ilegal y sicariato, con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y redes criminales en México y Colombia.

El operativo no se concretó en primera instancia porque Chavarría se encontraba en Uruguay. La policía ecuatoriana esperó el viaje a Europa para aprehenderlo y activar la alerta roja de Interpol para futura extradición.

📺 En Teleamazonas, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que la captura de alias “Pipo” es “un golpe directo a toda la estructura nacional e internacional de Los Lobos” y que “este es el objetivo de más alto valor capturado”.



🗣️ Señaló que alias Pipo “tenía la ruta… pic.twitter.com/vxk24Gb09V — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 19, 2025

España ordena prisión para alias Pipo

Una jueza española envió el martes 18 de noviembre a prisión provisional a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, considerado el presunto líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, tras ser detenido la semana pasada en la ciudad de Málaga, en el sur de España, y a la espera de la decisión sobre su entrega a Ecuador.

(Te puede interesar: Alias Pipo cayó con la identidad venezolana-colombiana de Danilo Fernández Calderón)

Gian Carlo Loffredo destaca detención de alias Pipo tras votar en Samborondón Leer más

El presunto criminal fue arrestado a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental, y ahora se aplicará la orden de Interpol para su arresto por los hechos ocurridos en Ecuador.

Mientras se tramita su extradición a las autoridades ecuatorianas, la jueza de la Audiencia Nacional (tribunal que juzga casos de terrorismo y otros grandes delitos) María Tardón decidió enviarlo a prisión preventiva, según informaron fuentes jurídicas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ