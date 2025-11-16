Ministro Loffredo: “El mal empieza a perder” al confirmar captura de alias ‘Pipo’

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sufragó en Samborondón y resaltó la captura del líder de “Los Lobos”

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ejerció su derecho al voto durante la jornada electoral.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ejerció su derecho al voto este domingo 16 de noviembre en Samborondón. Tras sufragar, ofreció declaraciones a los medios de comunicación en las que subrayó la importancia de la reciente captura en España de alias “Pipo”, líder de la organización criminal “Los Lobos”.

Loffredo resalta cooperación internacional y seguridad ciudadana

El funcionario agradeció el trabajo conjunto con autoridades extranjeras que permitió la detención de uno de los delincuentes más peligrosos del país. “Gracias a la cooperación internacional se logró la captura de alias ‘Pipo’ (…) Se ha capturado a uno de los delincuentes más peligrosos de la historia del Ecuador”, afirmó.

Loffredo enfatizó que “el mal empieza a perder”, destacando que la participación ciudadana y el trabajo institucional son fundamentales para recuperar la seguridad nacional.

Llamado a respaldar la consulta popular

El ministro también dio méritos a la gestión del presidente Daniel Noboa y exhortó a la población a votar favorablemente en la Consulta Popular y Referendo de este domingo. Señaló que la jornada representa “un día de celebración y un día para reescribir la historia de Ecuador”.

Incidentes menores durante la jornada electoral

En sus declaraciones, Loffredo informó que algunas personas fueron multadas por usar el celular en los recintos electorales. Además, mencionó que ciudadanos fueron puestos a órdenes de la Policía por introducir más papeletas de las permitidas, en cumplimiento de la normativa vigente.

