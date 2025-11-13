Jornada electoral en Loja incluye voto de PPL sin sentencia ejecutoriada

Este 13 de noviembre, 42 personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada ejercieron su derecho al voto en Loja

El CNE de Loja resguardó los paquetes electorales tras el sufragio de los PPL, garantizando transparencia y orden en el proceso.

Este jueves 13 de noviembre, un grupo de 42 Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada participó en la jornada electoral desarrollada en la provincia de Loja. La actividad contó con un operativo de seguridad coordinado, que permitió que el proceso se realizara con normalidad y respeto a los derechos ciudadanos.

Participación de Personas Privadas de la Libertad en elecciones

Luis Cisneros Jaramillo, director de la Delegación Provincial, resaltó que este sufragio es una muestra del compromiso del organismo electoral con la inclusión y la igualdad. Señaló que garantizar el voto de quienes aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada fortalece la democracia y asegura que ningún ciudadano quede fuera del proceso.

Te invitamos a leer | Asamblea Constituyente: ¿Cuáles son los pasos siguientes si gana el SÍ?

Las Personas Privadas de la Libertad participaron en la jornada electoral en un proceso seguro y acompañado por las autoridades competentes. Freddy Inga

Conteo y resguardo de paquetes electorales en Loja

Los paquetes electorales utilizados por los PPL fueron sellados y trasladados a la bodega del Centro de Procesamiento Electoral (CPE), donde permanecerán bajo resguardo de las Fuerzas Armadas hasta el domingo 16 de noviembre. Ese día, a partir de las 17:00, se realizará el conteo oficial durante la Sesión Permanente de Escrutinio de la Junta Provincial Electoral.

RELACIONADAS 26 personas privadas de libertad votaron en la cárcel de Cotopaxi

En la provincia de Loja, el CNE habilitará 202 recintos electorales para el Referéndum y Consulta Popular 2025. Para esta jornada democrática se distribuirán 1.300 paquetes electorales y se espera la participación de más de 410.000 ciudadanos convocados a ejercer su derecho al voto este domingo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!