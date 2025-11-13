Expreso
voto ppl
De 40 privados de libertad empadronados solo 24 ejercieron el derecho al voto.Cortesía

26 personas privadas de libertad votaron en la cárcel de Cotopaxi

Las personas las Personas Privadas de la Libertad sin sentencia ejecutoriada son las que participaron en el proceso electoral

Este jueves 13 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del voto de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia condenatoria ejecutoriada, en un acto desarrollado en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi. La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta de la Junta Provincial Electoral, Andrea Soria, quien constató la presencia de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y supervisó la entrega de los kits electorales desde las bodegas de la Delegación hacia el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi.

Durante el evento, la directora de la Delegación, Verónica Benavides, destacó la importancia del proceso y la coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Resaltó que este ejercicio democrático se desarrolló por los convenios de cooperación interinstitucional, que permiten que las personas que aún mantienen vigentes sus derechos de participación puedan expresar su voluntad en las urnas.

En total, se habilitaron dos mesas electorales correspondientes a dos juntas receptoras masculinas, en las cuales estaban acreditadas 40 personas privadas de la libertad. De ellas, 26 acudieron a sufragar, cumpliendo con el proceso establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y quienes obtuvieron la cedula de ciudadanía previo al proceso electoral por una campaña de cedulación realizada por el Registro Civil.

El proceso fue supervisado por personal del SNAI, garantizando transparencia y orden. Tras la jornada de votación, se realizó el cierre de actas y el sellado de sobres, que fueron trasladados de manera segura hasta la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi, bajo custodia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

voto ppl
Las dos urnas fueron trasladados a las bodegas de la delegacion provincial del CNE, hasta el domingo a las 17:00 que se realizara el conteo de votos.Cortesía

¿Hasta cuándo están bajo resguardo los kits electorales?

Una vez finalizado el proceso electoral en el centro penitenciario los kits electorales utilizados fueron trasladados al edificio de la dirección provincial del CNE en Cotopaxi, a su llegada, la Junta Provincial Electoral verificó el ingreso de los kits al Centro de Procesamiento Electoral (CPE), donde permanecerán resguardados hasta las 17:00 del domingo 16 de noviembre, momento en que se instalará la sesión permanente de escrutinio para el conteo oficial.

Voto en casa

El viernes14 de noviembre a las 06:30 se desarrollará la inauguración del voto en casa, en el que están empadronadas 11 ciudadanos mayores de 65 años y con un 75 % de discapacidad.

