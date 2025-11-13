Consulta Popular 2025: el CNE se reúne con misión de la OEA antes de las votaciones

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) estará presente en todas las fases del proceso

La delegación de la misión electoral de la OEA está encabezada por el exvicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantuvo este 13 de noviembre de 2025 una reunión protocolaria con la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de las votaciones del 16 de noviembre de 2025 por el referéndum y la consulta popular.

La misión electoral, según indicó el CNE a través de sus redes sociales, está integrada por 16 especialistas y observadores de 6 países, quienes analizarán aspectos técnicos clave del proceso como la organización, tecnología y seguridad.

Según informó el CNE, la reunión con la misión electoral, encabezada por el exvicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, fue para informar sobre los avances del proceso electoral, así como repasar las etapas que se agotarán durante la jornada del 16 de noviembre de 2025.

Misión electoral de la OEA supervisa detalles de la consulta popular

Desde su llegada al país, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha supervisado las distintas fases que integran el proceso electoral por el referéndum y consulta popular del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.

Uno de sus últimas actividades, realizadas el 12 de noviembre de 2025, fue visitar el Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo para observar la integración y distribución de materiales electorales que serán distribuidos a las delegaciones provinciales.

