Inicia juicio contra Aquiles Álvarez por posible distribución ilegal de hidrocarburos

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es procesado por la Fiscalía por un presunto delito de comercio irregular de combustible.

El juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y otras 21 personas, por el presunto delito de distribución ilegal de hidrocarburos, se instaló este miércoles 24 de diciembre con la conformación del Tribunal que conocerá el denominado caso Triple A, integrados por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Consuelo Tapia y Gabriela Lara.

La audiencia marca el inicio de la etapa de juzgamiento, en la que el fiscal Dennis Villavicencio deberá sustentar su acusación y demostrar la supuesta participación de Álvarez en un esquema de comercialización irregular de combustibles, a través de empresas asociadas a su entorno.

La llegada de Aquiles Álvarez y el apoyo

Álvarez llegó al complejo judicial acompañado de varias figuras políticas cercanas al correísmo, en una muestra de respaldo público. Entre quienes asistieron estuvieron el exasambleísta Virgilio Hernández, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, y el legislador Raúl Chávez, del movimiento RETO. También estuvo presente la vicealcaldesa de Guayaquil, quien se sumó al grupo que acompañó al alcalde antes del inicio de la diligencia.

¿Sobre qué va el caso Triple A?

El proceso conocido como Triple A investiga una presunta red dedicada a la distribución irregular de diésel subsidiado. La Fiscalía sostiene que existieron mecanismos para desviar hidrocarburos destinados a determinados fines hacia canales no autorizados, lo que habría generado un perjuicio al Estado de al menos 61 millones de dólares.

¿Qué se espera de la audiencia?

Durante esta fase del juicio, el Tribunal deberá escuchar los alegatos iniciales de las partes, evacuar la prueba anunciada y, posteriormente, resolver sobre la responsabilidad penal del procesado. Aquiles Álvarez ha rechazado reiteradamente las acusaciones y ha sostenido que se trata de una persecución política en su contra.

Para este miércoles está previsto que el Tribunal escuche los alegatos de apertura. Esto es, una breve presentación de la acusación por parte de la Fiscalía y las acusación particular por parte de la

Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). También está en la audiencia María Daniela Conde, gerente de Petroecuador, en calidad de víctima.

