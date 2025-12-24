Pabel Muñoz cuestiona audiencia del caso Triple A contra Aquiles Álvarez

La audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil se llevará a cabo este miércoles 24 de diciembre

El alcalde de Quito mostró su apoyo a Álvarez ante la audiencia programada hoy por el caso Triple A.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, publicó un mensaje de respaldo hacia Aquiles Álvarez el día de ayer 23 de diciembre sobre la audiencia de juicio por el caso Triple A. En su pronunciamiento, Muñoz expresó su solidaridad y señaló que varios detalles del proceso, incluida la fecha de la audiencia, llaman negativamente la atención. Para el edil quiteño, lo más grave de la coyuntura nacional es la desinstitucionalización del país y la judicialización de la política, lo que, según él, vuelve inviable el sistema democrático.

Muñoz enfatizó que desconfiar del debido proceso y del sistema de justicia es una señal alarmante de persecución política. Su mensaje se enmarca en un contexto de creciente polarización, donde las decisiones judiciales sobre figuras públicas son interpretadas como maniobras políticas que afectan la estabilidad institucional.

Mañana se ejecuta el proceso legal contra el alcalde @aquilesalvarez y quiero expresarle mi solidaridad, pues varios detalles del proceso, incluida la fecha de audiencia, llaman negativamente la atención.



Lo peor de la desinstitucionalización del país y de la persecución… — Pabel Muñoz L. (@pabelml) December 23, 2025

La respuesta de Aquiles Álvarez

Ante el mensaje de respaldo, Aquiles Álvarez respondió con gratitud y con un tono crítico hacia las autoridades nacionales. “Gracias, alcalde. La historia los dibujará como lo peor que le pasó al Ecuador. Han terminado de destruir al país. Estamos con Dios y con el pueblo. Un abrazo grande”, escribió en su cuenta de X.

El alcalde de Guayaquil ha insistido en que el proceso judicial en su contra es un intento de amedrentamiento político y de impedir su eventual candidatura a la reelección. Álvarez ha cuestionado la decisión de adelantar la audiencia, originalmente prevista para enero de 2026, a un día antes de Navidad

El caso Triple A y sus implicaciones

El proceso judicial se centra en la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles. La investigación se originó el 12 de julio de 2024, cuando Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Álvarez, su círculo cercano y varias empresas vinculadas.

Entre las compañías señaladas figuran Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, acusadas de participar en un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

Denuncia a la CIDH

El proceso judicial que involucra a Álvarez, llegó a instancias internacionales tras ser elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La información fue confirmada por David Norero, abogado y secretario general del Municipio, a través de su cuenta en X.

La denuncia fue ingresada el 18 de diciembre de 2025 en el portal oficial del organismo, bajo el número de petición P-3253-25, actualmente en etapa de análisis.

Según Norero, el recurso busca evidenciar una presunta “desviación de poder y uso indebido de la justicia” en el caso. En su publicación, el jurista señaló que el documento presentado contiene hechos concretos que demostrarían una persecución política a través del aparato judicial. “Desde hoy, estos hechos ya están bajo conocimiento del sistema interamericano”, puntualizó.

