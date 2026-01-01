Clima en Guayaquil este 1 de enero: altas temperaturas y posibles chubascos

La ciudad experimentará una jornada mixta de sol y nubes, con incremento de humedad y lluvias aisladas en horas nocturnas

El primer día del año llega con temperaturas superiores a 30 °C, nubosidad variable y probabilidad de lluvias hacia la noche, según el pronóstico para Guayaquil.

Guayaquil recibe este 1 de enero de 2026 con un clima típico del inicio de la estación lluviosa en la Costa. Según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la ciudad presenta desde la mañana un cielo parcialmente nublado, con humedad elevada y temperaturas que ya bordean los 29 °C. Las condiciones atmosféricas son estables en las primeras horas, permitiendo actividades al aire libre, aunque con una sensación térmica más alta por la humedad, que se mantiene como protagonista del día.

El clima durante todo el día: calor y nubes

A lo largo de la tarde, el pronóstico oficial del INAMHI para Guayaquil-Durán indica un incremento progresivo de nubosidad, especialmente hacia sectores cercanos al río y zonas periféricas. La temperatura podría alcanzar entre 30 y 31 °C, mientras que la sensación térmica superaría fácilmente los 33 °C. La institución explica que este aumento de nubosidad es característico del flujo de aire cálido y húmedo que predomina sobre la Costa en esta época, favoreciendo la formación de nubes de desarrollo que pueden derivar en lluvias ligeras o lloviznas.

#PronósticoNacionalEC | Jueves 01 de enero: Cielo variando entre parcial nublado a nublado con claros, lluvias de variable intensidad, sobre todo a lo largo de la Amazonía 🌧️ pic.twitter.com/FfiInw2es7 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 1, 2026

En horas de la noche, el escenario cambia. El INAMHI señala una alta probabilidad de lloviznas o lluvia ligera, especialmente después de las 20:00, debido al ingreso de humedad y al fortalecimiento de la capa nubosa. Las temperaturas descenderán hacia los 23–24 °C, aunque la humedad seguirá siendo elevada, generando una sensación ambiental templada pero pesada. Estas precipitaciones isoladas son coherentes con el patrón climático de inicios de enero, cuando las lluvias nocturnas empiezan a hacerse más frecuentes en Guayaquil.

Actualización frecuenta en medios oficiales

El INAMHI recomienda estar atentos a las actualizaciones de su plataforma oficial, donde se publica el pronóstico por provincias (Guayas-Galápagos) y el pronóstico extendido Guayaquil-Durán, en los que se detallan las variaciones de nubosidad, temperatura y probabilidad de lluvia a lo largo del día.

Lo que se mantiene claro es que Guayaquil arranca el año con un clima cálido, húmedo y con lluvias aisladas al final de la jornada, un comportamiento perfectamente alineado con el arranque de la temporada lluviosa.

