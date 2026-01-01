Noboa amplía nuevamente el plazo de liquidación de Unidad de Almacenamiento y Fabrec

La liquidación de UNA se inició en mayo de 2020 y la de Fabrec, en octubre de 2019, por disposición del expresidente Moreno

El plazo para la liquidación de dos entidades estatales, la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y Fabricamos Ecuador (Fabrec), se extendió nuevamente, mediante los Decretos Ejecutivos 275 y 274, suscritos el 31 de diciembre de 2025 por el presidente Daniel Noboa, en Olón, Santa Elena.

Ambas decisiones se tienen relación con procesos de extinción y liquidación iniciados entre 2019 y 2020 y que ya habían tenido ampliaciones de plazo a través de otros decretos ejecutivos. La última prórroga, autorizada por el Gobierno actual, por ejemplo, venció el 31 de diciembre de 2025.

Además de extender los plazos, los decretos establecen que los ministerios rectores correspondientes deberán brindar facilidades para la transferencia de activos y pasivos, incluidos derechos litigiosos, y ratifican obligaciones del liquidador para el cierre de registros y trámites de la empresa pública ante entidades del sector público.

UNA tendrá una prórroga hasta abril

Para la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), el Decreto Ejecutivo 275 amplía el plazo de liquidación hasta el 30 de abril de 2026. El documento refiere que el Directorio conoció y aprobó la solicitud de ampliación con base en un informe del liquidador, previo al pedido formal de emisión del decreto.

En este caso, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca deberá brindar las facilidades necesarias para transferir activos y pasivos, incluidos derechos litigiosos, mediante escritura pública y conforme a la normativa vigente.

Al igual que en el otro decreto, se establece que el liquidador representará a la empresa hasta el cierre definitivo de todos sus registros públicos, incluyendo Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro Único de Proveedores (RUP), número patronal, cuenta en el Banco Central del Ecuador y cualquier otro registro o inscripción ante el sector público.

La extinción de la UNA y su entrada a liquidación fue dispuesta en mayo de 2020, en plena coyuntura de ajustes del Estado por la crisis sanitaria derivada por el Covid-19.

Entonces el expresidente Lenín Moreno dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 1062, que, durante ese proceso, la entidad agregue la frase “en liquidación” a su denominación y continúe con los procedimientos administrativos previstos para cerrar la empresa pública.

Fabrec tendrá seis meses adicionales

En el caso de Fabricamos Ecuador, el Decreto Ejecutivo 274 amplía el plazo de liquidación hasta el 30 de junio de 2026. En el texto se menciona, que al igual que con la UNA, el Directorio conoció un informe del liquidador y aprobó la ampliación, tras lo cual se solicitó la emisión del decreto correspondiente.

El decreto dispone que el Ministerio del Interior brinde las facilidades necesarias para la transferencia de activos y pasivos, incluidos derechos litigiosos, a través de escritura pública y conforme a la normativa vigente.

También señala que el liquidador representará a la empresa pública hasta el cierre definitivo de sus registros, incluyendo, sin limitarse, el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro Único de Proveedores (RUP), el número patronal, la cuenta en el Banco Central del Ecuador y otros registros o inscripciones mantenidos ante entidades públicas.

La extinción de Fabrec y su entrada a liquidación fue dispuesta en octubre de 2019, a propósito de un proceso de eficiencia del Estado, que implicó el cierre de ciertas entidades.

Entonces el expresidente Moreno dispuso mediante el Decreto 890 que, durante ese proceso, la entidad agregue la frase “en liquidación” a su denominación y continúe con los procedimientos administrativos previstos para cerrar la empresa pública.

