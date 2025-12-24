Ecuador liberó las garantías del OCP y devolvió $ 84 millones a Pampa Energía

Las garantías otorgadas por la empresa privada, que operó el oleoducto hasta el 30 de noviembre de 2024, sumaban $84 millones

La entrega de las garantías asociadas a la operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador se concretó, tras varios meses de espera. Pampa Energía, exoperadora de esta infraestructura, informó que Ecuador ordenó la liberación de estas garantías y que, como resultado, la compañía incorporó $84 millones a su caja.

Esta información consta en el reporte corporativo del tercer trimestre de 2025 (3T25) de Pampa Energía, al que accedió Diario EXPRESO. Aunque el Ministerio de Ambiente y Energía no ha comunicado de manera oficial sobre este proceso.

En este documento publicado el 5 de noviembre de 2025, Pampa Energía detalla que el 30 de noviembre de 2024, OCP Ecuador transfirió las acciones del oleoducto al Estado ecuatoriano. Y que como parte de su operación, la firma tenía previsto que se liberen las dos garantías -una operativa y otra ambiental- por un valor de $84 millones.

La compañía argentina precisa que, de acuerdo con el contrato de concesión, la extinción de la licencia implicaba la liberación de dichas garantías el 1 de marzo de 2025. Sin embargo, “Citibank Ecuador, el banco emisor, se negó a liberarlas en esa fecha, argumentando el incumplimiento de ciertos requisitos formales”.

¿El proceso de arbitraje se mantiene?

La futura concesión del OCP encara tres escollos decisivos Leer más

Esta situación -agrega Pampa Energía- derivó en el inicio de un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano para la liberación de las garantías y una compensación por los daños ocasionados.

Sin embargo, el 28 de octubre de 2025, el Estado ecuatoriano notificó a Citibank Ecuador la expiración de las garantías e instruyó su liberación, que se concretó el 3 de noviembre de 2025. Como resultado, Pampa incorporó $84 millones a su caja y redujo su endeudamiento neto.

Pampa Energía no precisa si tras la devolución de las garantías se desistió del proceso de arbitraje iniciado por esta causa. EXPRESO consultó este 24 de diciembre de 2025 al Ministerio de Ambiente y Energía sobre la situación de este caso y está a la espera de su respuesta.

Previo a la devolución de las garantías, Diario EXPRESO conoció que una de las razones para frenar el pago de las garantías, cuantificadas entonces en $100 millones, era que el Ministerio de Ambiente y Energía aún no había declarado pasivos ambientales que sean responsabilidad de la operadora anterior.

A esta controversia se sumaba el desacuerdo por el estado del ducto: la entidad menciona un “desgaste anormal y excesivo” cuantificado técnica y financieramente por un estimado de $94,3 millones, criterio que la firma privada no compartía. Por esa diferencia, en mayo de 2025 se presentó un arbitraje en reclamo de la liberación de las garantías.

Legisladores solicitaron a la Contraloría el inicio de un examen especial sobre OCP

Comps Córdova, asambleísta (RC), informó este 24 de diciembre de 2024 que para conocer con exactitud cómo se ha llevado la transferencia de bienes del OCP Ecuador al Estado, los pasivos ambientales y laborales que dejó la empresa privada, la entrega de garantías, y sobre una eventual concesión de este activo, solicitaron el 11 de diciembre de 2025 a la Contraloría General del Estado (CGE), que se realice un examen especial sobre los asuntos mencionados.

Este pedido es parte de un proceso de fiscalización impulsado junto con su coidearia María Verónica Íñiguez. “OCP Ecuador debió dejar subsanado todo: deudas laborales, pasivos ambientales y otros, pero no se ha cumplido”, mencionó Córdova.

IMPORTANTE | 📷

📷 La @ContraloriaECU ha iniciado un examen especial por el caso OCP, en respuesta a la solicitud que presentamos junto a @mviniguez2. Recibimos oficialmente en nuestros despachos el documento que lo confirma. La fiscalización avanza. pic.twitter.com/s2OLB6laZZ — Comps Córdova Díaz (@CompsCordova) December 24, 2025

Al respecto, la CGE remitió el 19 de diciembre al legislador un oficio señalando que sobre OCP Ecuador se han ejecutado las siguientes acciones:

Al control, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto Oleoducto de Crudo Pesado OCP, a cargo del ex Ministerio de Hidrocarburos actual Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables; del ex Ministerio del Ambiente actual Ministerio del Ambiente y Agua y entidades relacionadas | DNA6-RN-0004-2021

A la transferencia de las acciones y bienes de la compañía OCP Ecuador S.A. al Estado ecuatoriano contemplada en el “Contrato para construcción y operación del Oleoducto de Crudos Pesados y prestación del servicio público de transporte de hidrocarburos”, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y las compañías Oleoducto de Crudos Pesados OCP Ecuador S.A y OCP LTD. | DNA6-RN-0018-2025.

¿Qué es el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador?

Astrobryxa, contratada por Progen, sumó ingresos millonarios en 2024 Leer más

El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ecuador transporta petróleo desde Lago Agrio (Sucumbíos) hasta Balao (Esmeraldas) y es un activo estratégico para el Estado. En promedio transporta 176.395 barriles de crudo por día, según el Informe Estadístico Mensual de Petroecuador de noviembre de 2025.

El Gobierno tiene prevista su concesión por segundo año consecutivo. Según el Presupuesto General del Estado 2026 se proyecta obtener ingresos del sector hidrocarburífero, proyectos petroleros y la concesión de OCP Ecuador por $4.909,66 millones, aunque no se especifica cuánto correspondería solo a la tubería.

En el Presupuesto General del Estado 2025 sí se detalló una cifra: la concesión del OCP generaría ingresos por $750 millones.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ