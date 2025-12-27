Presidente Daniel Noboa amplía nuevamente el plazo para liquidar Correos del Ecuador

El proceso para liquidar la Empresa Correos del Ecuador empezó en 2020. La prórroga previa vencía el 31 de diciembre de 2025

La extinción de la Empresa Pública Correos del Ecuador (CDE EP) fue dispuesta en mayo de 2020 (foto referencial).

El plazo para la liquidación de la Empresa Pública Correos del Ecuador (CDE EP) fue extendido nuevamente. La medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 267, amplía el proceso hasta el 30 de junio de 2026.

La decisión se apoya en reportes internos emitidos en diciembre de 2025, en los que el liquidador remitió un “informe situacional” con la recomendación de ampliar el plazo por seis meses desde el 1 de enero de 2026, y el Directorio de la empresa en liquidación conoció el documento y adoptó una resolución en ese sentido.

El Decreto recuerda que el cierre de Correos del Ecuador se dispuso el 19 de mayo de 2020 y que, desde entonces, el proceso ha recibido ampliaciones mediante otros decretos ejecutivos, incluyendo una extensión previa, que terminaba este 31 de diciembre de 2025.

El traslado de activos y pasivos queda a cargo de Telecomunicaciones

Además de la ampliación de plazo, el Decreto 267 dispone que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información brinde las facilidades para la transferencia de activos y pasivos de la empresa en liquidación, incluyendo derechos litigiosos, mediante escritura pública y conforme a los parámetros ya fijados en decretos anteriores.

El documento establece también que el liquidador mantendrá la representación de la empresa pública hasta el cierre definitivo de sus registros, lo que abarca trámites como el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro Único de Proveedores (RUP), el número patronal y cuentas bancarias, entre otros.

El Decreto Ejecutivo 267 fue suscrito en Guayaquil el 26 de diciembre de 2025 y entra en vigencia desde su firma, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, detalla este insumo.

La liquidación de la Empresa Pública Correos del Ecuador lleva ya cinco años

La extinción de la Empresa Pública Correos del Ecuador (CDE EP) y su entrada a liquidación fue dispuesta en mayo de 2020, en plena coyuntura de ajustes del Estado por la crisis sanitaria derivada por el Covid-19.

Entonces el expresidente Lenín Moreno dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 1056, que, durante ese proceso, la entidad agregue la frase “en liquidación” a su denominación y continúe con los procedimientos administrativos previstos para cerrar la empresa pública.

La decisión se justificó públicamente por problemas de sostenibilidad y desempeño. En ese momento, el Gobierno argumentó que una parte mayoritaria de los ingresos se destinaba al pago de salarios y que el servicio presentaba fallas de eficiencia. También se mencionaron dificultades operativas, problemas financieros y rezagos en la entrega de envíos, como parte del diagnóstico utilizado para sustentar el cierre.

Aunque el proceso se planteó inicialmente para concluir en un plazo más corto, la liquidación se ha extendido. A finales de diciembre de 2025, el actual mandatario de Ecuador amplió nuevamente el plazo para completar el cierre administrativo, mientras el país mantiene la operación del servicio postal estatal a través de una entidad creada para asumir esas funciones tras el inicio de la liquidación.

