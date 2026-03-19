¿Ropa y repuestos remanufacturados? Lo que dice el acuerdo Ecuador-EE. UU

Han pasado exactamente siete días desde que Ecuador firmó el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) con Estados Unidos y los diferentes gremios que agrupan las principales industrias siguen analizando el texto para entender su alcance.

En el sector textil, Camilo Ontaneda, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), valoró el acercamiento con Estados Unidos como positivo, pero lamentó que su sector no haya entrado en el 53 % de productos con acceso a arancel cero. Los confeccionados ecuatorianos pagan entre 16 y 30 % de arancel en ese mercado, y con el sobrearancel de Trump la carga llega al 40 %. "Eso nos saca del poco mercado que teníamos", dijo.

Ontaneda recuerda que durante la vigencia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) —un programa de Estados Unidos que otorgaba acceso libre de aranceles a países andinos como Ecuador, Perú y Colombia, condicionado a su cooperación en la lucha contra el narcotráfico—, el sector logró insertar productos en cadenas y marcas deportivas de ese mercado.

Con la eliminación de ese beneficio en 2013, las exportaciones se redujeron y la oferta perdió escala y diversificación. Hoy, el portafolio exportador es más limitado y se concentra en nichos específicos, como sombreros de paja toquilla, sombreros de paño, prendas de lana acrílica y tejido de punto.

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¿Qué oportunidades ve el textil ecuatoriano en el mercado estadounidense?

El volumen es reducido, pero Ontaneda sostiene que Ecuador aún podría reposicionarse bajo el concepto de nearshoring: un proveedor cercano, con trazabilidad y estándares laborales. “Podríamos complementar esa necesidad de producción”, dijo.

El gremio explica que una de las razones por las que Estados Unidos no incluyó al textil es el temor a una competencia directa con su industria, que atraviesa una caída en manufactura y depende de proveedores externos como Centroamérica y México. Ontaneda plantea que los productos ecuatorianos que hoy se exportan no representan esa amenaza.

¿Puede entrar ropa usada de EE. UU. con el acuerdo?

Otro punto que preocupa al sector es el artículo sobre bienes remanufacturados y reacondicionados (remanufactured and refurbished goods). El acuerdo establece que Ecuador deberá eliminar las restricciones a la importación de estos productos provenientes de Estados Unidos.

El texto, sin embargo, no delimita sectores ni tipos de bienes, lo que abre dudas sobre su alcance. Expertos consultados por Expreso advierten que la redacción es amplia y, en el caso de la industria textil, podría dar paso al ingreso de ropa usada reetiquetada como reacondicionada, algo que actualmente está prohibido en Ecuador.

Ontaneda comparte esta preocupación y reconoce que el artículo 2.1 del ART no es del todo claro. Sin embargo, agrega que esta preocupación fue trasladada al ministro de Producción, Luis Jaramillo, en una reunión con el Comité Empresarial, donde se les habría asegurado que la prohibición vigente de ropa usada no se modificaría.

Además, destacó la apertura por parte del Gobierno de Daniel Noboa para abordar este tema. El gremio espera concretar en los próximos días una reunión técnica para revisar partidas puntuales y plantear la inclusión del sector textil en las negociaciones previstas para junio, cuando el equipo estadounidense visite Ecuador.

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Edwin Vásquez, especialista en comercio exterior, coincidió en que la remanufactura aplica a maquinaria, motores y equipos electrónicos, no a ropa. En los acuerdos con la Unión Europea, China y Corea del Sur, los remanufacturados se mantuvieron como línea roja. En el ART no se excluyeron, pero el alcance final dependerá del decreto que emita Ecuador.

¿Qué aranceles abre Ecuador al sector textil de EE. UU.?

Lo que sí preocupa es lo que Ecuador concedió. El acuerdo abre aranceles permanentes en partidas textiles específicas —como textiles para el hogar y otros confeccionados—, con desgravámenes de cero a tres años. A cambio, recibió la eliminación de un sobrearancel que vence en julio. "Es muy diferente. Nosotros estamos abriendo aranceles y ellos solo quitan un sobrearancel temporal", explicó Ontaneda. Lo que pide es un trato espejo: si Ecuador abre aranceles a productos estadounidenses, el acceso al mercado de EE. UU. debería ser equivalente.

¿Cómo afecta el acuerdo al sector automotriz?

En el sector automotriz el panorama es distinto. David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), explicó que el ART recoge una rebaja que ya estaba vigente: el gobierno redujo de forma unilateral el arancel a vehículos estadounidenses del 35-40 % al 10 % desde abril de 2025.

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El problema era que esa concesión, al no estar enmarcada en un acuerdo, abría la puerta a que otros países reclamaran un trato equivalente. "Que esto pase por Corte Constitucional y Asamblea nos blinda frente a ese riesgo", dijo.

Molina descartó un impacto en el ensamblaje local. Los vehículos que llegan de Estados Unidos son camionetas de alta gama como la Ford F-150 o la RAM, con motores de más de 3.000 centímetros cúbicos. La producción ecuatoriana está en otro segmento: vehículos de hasta 1.500 centímetros cúbicos y un precio máximo de $30.000. El año pasado, con la rebaja unilateral, las ventas de autos estadounidenses crecieron, pero no a desmedro de la producción nacional.

¿Qué pasa con los repuestos y autopartes remanufacturados?

Donde sí podría haber competencia es en repuestos. Molina dividió la industria de autopartes en dos: el equipo original, que abastece a ensambladoras y no se vería afectado porque las marcas transfieren tecnología, planos y estándares de calidad a los fabricantes locales. "La marca no va a poner un motor remanufacturado en un vehículo que se ensambla aquí", dijo. El otro es el mercado de reposición, donde los remanufacturados podrían entrar a precios más bajos. "Ahí sí puede haber un problema de competitividad", reconoció.

Vásquez añadió que la resolución del Comité de Comercio Exterior (Comex) que prohibía autos usados y motores remanufacturados venía respetándose desde 2003, y que industrias específicas como la de frenos podrían verse afectadas. El acuerdo establece además que Ecuador aceptará los estándares de seguridad vehicular de Estados Unidos (Fmvss) sin homologación local, algo que no se pactó en otros acuerdos.

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Jaramillo ha descrito el ART como "un primer gran paso" y confirmó que en junio vendrá el equipo negociador estadounidense para ampliar los alcances. Ontaneda espera que el textil entre en esas conversaciones. Molina confía en que el trámite ante la Corte y la Asamblea permita blindar lo negociado. Para profndizar en este tema, Diario Expreso consultó al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca y está a la espera de su respuesta.

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