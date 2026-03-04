Deportivo Cuenca vs Libertad: Resumen, goles y análisis del repechaje de Sudamericana

Los morlacos celebraron su aniversario 55 con clasificación internacional. Derrotó 3-0 a Libertad y avanzó a fase de grupos

Deportivo Cuenca eliminó a Libertad y clasificó a la fase de grupos de la Sudamericana 2026.

Deportivo Cuenca ya tiene su premio de aniversario. El equipo morlaco derrotó 3-0 a Libertad y se convirtió en el primer club ecuatoriano clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

La clasificación llegó en una noche especial para el cuadro azuayo, que celebró su aniversario 55 de vida institucional con una victoria ante su hinchada en el estadio Estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Ni siquiera la fuerte lluvia impidió que los aficionados llenaran las gradas. El equipo respondió en la cancha con una actuación sólida que terminó en fiesta para el llamado Expreso Austral.

Díaz, Mosquera y Leguizamón: goleadores en Cuenca

El partido se inclinó a favor del Cuenquita gracias a una genialidad de Melvin Díaz. Al minuto 22, el extremo controló el balón hacia adentro y, con su pierna izquierda, sacó un potente remate colocado que se coló en el ángulo.

Melvin Díaz abrió la cuenta en el Alejandro Serrano Aguilar. API

La anotación marcó el rumbo de un encuentro en el que Deportivo Cuenca fue superior en intensidad y juego. En la segunda mitad, el equipo morlaco mantuvo el control frente a un rival que ofreció pocas respuestas ofensivas.

A los 67 minutos apareció Ariel Mosquera para asegurar la victoria. Tras un lanzamiento de esquina, el balón quedó suelto dentro del área y el defensor no perdonó: definió con precisión para poner el 2-0.

Mientras que Nicolás Leguizamón empujó la pelota al 90+4 tras asistencia de Lucas Mancinelli y selló la goleada en Cuenca.

¿Cuánto dinero ganará Deportivo Cuenca en la Sudamericana?

Además del logro deportivo, la clasificación representa un importante ingreso económico para el club ecuatoriano. Por disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Deportivo Cuenca recibirá 900.000 dólares de parte de la CONMEBOL.

A esta cifra se suman 250.000 dólares obtenidos en la fase previa, mientras que cada triunfo en la fase de grupos otorgará 115.000 dólares adicionales como premio por mérito deportivo.

Con ello, el conjunto morlaco no solo celebra una clasificación histórica, sino también un impulso económico clave para la temporada.

