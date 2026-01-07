CPCCS ratifica designación de Mario Godoy en la Judicatura: "Fue un proceso técnico"

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, respondió a los cuestionamientos por el archivo de las impugnaciones contra Godoy

Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ratificó el proceso realizado para la desiganción de lso vocales del Consejo de la Judicatura.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Andrés Fantoni, respondió este 7 de enero de 2026 a las críticas recibidas por el proceso que terminó con la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura.

En septiembre de 2025, el Pleno del CPCCS designó a la nueva Judicatura para el periodo 2025 - 2031 integrado por Godoy (Corte Nacional de Justicia) y los vocales Magaly Ruiz (Fiscalía), Alfredo Cuadros (Defensoría Pública), Damián Larco (Ejecutivo) y Fabián Fabara (Asamblea Nacional).

No obstante, la designación de Godoy no estuvo exenta de polémicas. Durante el proceso, el CPCCS fue cuestionado por archivar las impugnaciones presentadas en contra de Godoy, permitiendo que avance en el proceso, que terminó con su designación.

#AHORA | La Revolución Ciudadana se pronunció sobre la comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea. La legisladora Viviana Veloz dijo que se debe iniciar el proceso de juicio político. Aseguró que Godoy llegó a la Judicatura con apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. pic.twitter.com/l1lxcd08tZ — Diario Expreso (@Expresoec) January 5, 2026

CPCCS ratifica que impugnaciones contra Godoy no eran procedentes

En declaraciones para la prensa, en presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, recordó que la designación de los vocales de la Judicatura en un proceso técnico, que además cuenta con veeduría ciudadana, y que arranca con el envío de ternas por parte de las cinco fuentes nominadoras: Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría, Ejecutivo y Asamblea.

En ese sentido, respecto a las críticas sobre las impugnaciones contra Godoy archivadas, Fantoni señaló que el reglamento sostiene que los documentos que fundamentan dicha objeción deben ser "útil, conducente y pertinente".

"He revisado nuevamente las impugnaciones y se pudo verificar que son notas de publicaciones u opiniones editoriales", señaló el presidente del CPCCS y ratificó la legitimidad de todo el proceso realizado por la entidad en la designación del nuevo Consejo de la Judicatura.

Los concursos pendientes que tiene el Cpccs son para la renovación de las autoridades que se mantienen en funciones prorrogadas. Hay algunos que tienen años de demora.



¿Por qué no avanza el proceso? 👉 https://t.co/wVZH6smwA8 pic.twitter.com/HuIYlod5Ut — Diario Expreso (@Expresoec) December 30, 2025

El correísmo presentó juicio político contra consejeros del CPCCS

Tras la polémica alrededor de Godoy y las supuestas presiones de su administración al juez Carlos Serrano, el correísmo lideró procesos de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

En el caso del juicio político al CPCCS, el asambleísta del correísmo Luis Fernando Molina presentó la solicitud de control político en contra de cinco consejeros: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Johanna Verdezoto.

Dicha solicitud de juicio político, al igual que la presentada en contra de Godoy, será conocida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en sesión prevista para las 10:00 del jueves 8 de enero de 2026, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen.

