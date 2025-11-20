Zurita reaccionó a orden de detención e insistió en una persecución en su contra

El excandidato presidencial confirmó la existencia de una orden de detención para su comparecencia ante una jueza

El excandidato presidencial Christian Zurita reaccionó a una orden de detención en su contra.

El periodista y excandidato presidencial Christian Zurita reaccionó a la disposición judicial que ordena su detención para cumplir con una comparecencia ante una jueza. La mañana del 20 de noviembre de 2025, Zurita insistió en que “quieren asesinar su reputación”.

El excandidato, quien aceptó la postulación por el Movimiento Construye tras el asesinato de Fernando Villavicencio, utilizó su cuenta en la red social X para referirse a su situación.

“Me acusan de ser responsable del asesinato de Fernando; me llevan a un juicio electoral a pesar de justificar los gastos de la campaña presidencial más austera del 2023; ahora buscan detenerme para comparecer en un proceso de supuestos delitos de opinión”, escribió.

Zurita agregó que se trata de una persecución en su contra. “Lo dije públicamente, quieren asesinar mi reputación y encarcelado probablemente logren acabarme”, señaló, recordando su participación en las elecciones anticipadas de 2023.

La comparecencia estaría relacionada con el caso que lleva la jueza Ximena Rodríguez, quien dispuso la localización y detención de hasta 24 horas en contra de Zurita.

La medida se adoptó luego de que no asistiera a una diligencia previa dentro de una denuncia presentada por la familia Topic por presuntas ofensas y desprestigio.

La campaña en 2023

Durante la campaña de las elecciones anticipadas de 2023, Zurita presentó una denuncia contra Teleconet, empresa de Tomislav Topic, padre del también excandidato presidencial Jan Topic. El señalamiento se centró en un contrato entre la compañía de la familia Topic y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil.

El periodista y excandidato presidencial, Christian Zurita, reaccionó a la supuesta filtración de chats e información del celular de Fernando Villavicencio.



"El informe del administrador del contrato señala que las cámaras colocadas en buena parte de Guayaquil no cumplen su función. Tienen apenas el 0.8% de efectividad, las cámaras no sirven, no generan analítica y por eso la Corporación Ciudadana está pagando dinero de los guayaquileños", dijo Zurita el 16 de agosto de 2023.

La denuncia en el TCE

En paralelo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Zurita, a su compañera de fórmula Andrea González y a otros integrantes del Movimiento Construye.

La queja se fundamenta en la infracción electoral contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, referente al financiamiento político y gasto electoral. La denuncia fue admitida a trámite y continúa su proceso en el organismo electoral.

