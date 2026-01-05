Matriculación vehicular Guayaquil 2026: ¿Por qué no hay atención hasta el 8?

La ATM explicó que no depende de ellos sino del SRI. Conoce los detalles del proceso

El inicio del 2026 llega con un obstáculo inesperado para miles de conductores en Guayaquil. La matriculación vehicular permanece suspendida y no se reactivará sino hasta el próximo 8 de enero, una situación que genera malestar entre varios ciudadanos.

La suspensión no depende de la ATM sino del SRI

De acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), entre el 1 y el 7 de enero no se prestan servicios relacionados con la matriculación de vehículos debido a que el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentra inactivo a escala nacional por el cierre fiscal.

Esta dependencia tecnológica ha paralizado procesos clave como el pago de valores, el registro de datos y la validación necesaria para avanzar con el trámite correspondiente al nuevo año.

La medida impacta directamente a quienes planificaron adelantar la matriculación o regularizar obligaciones pendientes. “Uno quiere arrancar el año con todo en regla, pero ahora nos dicen que no se puede hacer nada por una semana, eso complica un poco”, reclamó Guillermo Zerega, conductor particular que recién se enteró de la novedad la mañana de este lunes 5 de enero.

Una vez que la plataforma del SRI vuelva a operar, los centros de revisión técnica vehicular (RTV) de Guayaquil retomarán la atención integral, incluyendo la inspección técnica, el pago de rubros y el registro del proceso de matriculación correspondiente al 2026.

Un trámite necesario para circular en regla

Las cifras reflejan la magnitud del proceso en la urbe. Entre enero y noviembre de 2025, más de 300.000 vehículos completaron la matriculación en Guayaquil, un aumento de aproximadamente 35.000 trámites frente a 2024, cuando se registraron 265.427. El crecimiento evidencia una mayor demanda y, al mismo tiempo, la necesidad de que los sistemas públicos funcionen sin interrupciones prolongadas.

