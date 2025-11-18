Expreso
CHRISTIAN ZURITA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 2023
Christian Zurita reemplazó a Fernando Villavicencio en la papeleta tras su asesinato.ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Audiencia contra Christian Zurita y Andrea González se aplaza por falta de citación

El CNE denunció a Zurita, González y miembros del movimiento Construye por infracciones con las cuentas de campaña de 2023

La jueza y presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, resolvió aplazar la audiencia por la denuncia electoral presentada en contra de varios miembros del movimiento Construye, entre ellos su exbinomio presidencial, Christian Zurita y Andrea González Nader.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, presentó una denuncia contra Zurita, González y otros —según consta en el expediente— por una presunta infracción electoral contemplada en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, referente al financiamiento de la política y el gasto electoral. La denuncia se enmarca en las elecciones extraordinarias de 2023.

También fueron denunciados Freddy Fabián Buenaño Hermosa, responsable del manejo económico; Raúl Iván Gonzáles Vásconez, representante legal; y Manuel Eduardo Veintimilla Nájera, jefe de campaña del movimiento Construye.

christian zurtia y andra gonzalez
Christian Zurita se integró al binomio con Andrea González Nader tras el asesinato de Fernando Villavicencio.RENE FRAGA/EXPRESO

¿Por qué se aplaza la denuncia contra Zurita, González Nader y otros?

De acuerdo con el expediente, aunque se intentó citar a todos los denunciados, la jueza Coloma informó que no fue posible notificar a los señalados, debido a que no se encontraban en las direcciones proporcionadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante la imposibilidad de cumplir con todas las citaciones, la jueza Coloma resolvió suspender la audiencia oral única de pruebas y alegatos, prevista para el 27 de noviembre de 2025, hasta que se logre notificar a los involucrados.

Los denunciados que no pudieron ser citados son: Freddy Fabián Buenaño Hermosa, responsable del manejo económico; Raúl Iván Gonzáles Vásconez, representante legal; y Manuel Eduardo Veintimilla Nájera, jefe de campaña.

