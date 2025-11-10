Christian Zurita rechaza acusaciones y pide investigar vínculos entre Boscán y Jordán

El periodista niega implicación en el asesinato de Fernando Villavicencio y solicita activar cooperación internacional

Christian Zurita calificó la versión como “una falsedad” y aseguró que busca “anular la teoría del caso” de la Fiscalía.

El periodista Christian Zurita rechazó las declaraciones del comunicador Anderson Boscán, quien el 7 de noviembre afirmó que el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió “por culpa de Cristian Zurita”.

Zurita calificó la versión como “una falsedad” y aseguró que busca “anular la teoría del caso” de la Fiscalía, que señala a Xavier Jordán, José Serrano y Ronny Aleaga como presuntos autores intelectuales del crimen. “Jamás he recibido recursos económicos directos o por terceros para autocensurarme, mucho peor imaginar para lograr el silencio de Fernando”, expresó Zurita.

El periodista sostuvo que las acusaciones intentan deslegitimar el testimonio de un testigo protegido (Marcelo Lazo), quien habría implicado a Jordán en el asesinato.

Christian Zurita denunció una “marejada de odio” en su contra, impulsada, según afirmó, por una estructura digital coordinada con nexos al narcotráfico. Angelo Chamba / EXPRESO

Zurita también aseguró haber estado en comunicación con un allegado de Villavicencio justo cuando ocurrió el atentado, pese a haber roto relación con él. “¿A quién de los involucrados protege Boscán al tratar de ensuciar mi nombre? ¿O se protege a sí mismo?”, cuestionó Zurita.

Zurita pidió públicamente a la Fiscalía activar la colaboración penal internacional para que Boscán declare ante la justicia sobre sus presuntos vínculos “económicos e informativos” con Xavier Jordán. “No soy parte procesal de la investigación, pero puedo pedir que se investigue la razón de querer contaminar el expediente”, dijo.

Se ha desatado una marejada de odio en mi contra con una narrativa coordinada que escandaliza. El encargado de montar la tramoya es el recadero de Leandro Norero, el vocero del narco, y orgánicamente decenas de voces digitales hoy dicen que el asesino soy yo. No tengo temor… — christian zurita :. (@christianzr) November 8, 2025

“Se ha desatado una marejada de odio en mi contra con una narrativa coordinada que escandaliza (...). No tengo temor alguno de enfrentar lo que se ponga al frente, cuando caigo siempre me levanto y no deben subestimarme”, escribió Zurita en su publicación.

