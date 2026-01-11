Controles en la Ruta Viva y Simón Bolívar suman 308 citaciones al transporte pesado

La restricción está vigente desde el 1 de enero, entre las 06:00 y 10:00, como parte de una primera etapa

El transporte pesado no puede circular de 06:00 a 10:00 en la Ruta Viva y Simón Bolívar

Este domingo se cumplieron 11 días de la implementación de la restricción al transporte pesado en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) presentó un balance de los resultados de la medida que rige desde el pasado 1 de enero de 2026.

Te invitamos a leer: Metro de Quito a La Ofelia: la empresa española que ganó adjudicación de estudios

Según las cifras oficiales, durante este período se revisaron 1.272 vehículos de transporte pesado, se emitieron 308 citaciones por incumplimientos y 935 automotores obtuvieron salvoconducto para circular en el horario permitido, tras cumplir con los requisitos establecidos.

Nataly Morillo arremete contra Pabel Muñoz: "Son parte de la corrupción" Leer más

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, destacó que los controles ya reflejan un impacto positivo. Hasta el 5 de enero, en la Ruta Viva no se registraron muertes durante 67 días consecutivos, mientras que en la avenida Simón Bolívar se contabilizaron 12 días sin fallecidos por siniestros de tránsito.

“En la Ruta Viva, antes había muertes cada dos o tres días, sobre todo en horas de la mañana”, recordó el burgomaestre.

Muñoz explicó que los siniestros que involucran a vehículos pesados suelen ser más graves, debido al tamaño y peso, lo que motivó la adopción de esta medida como una estrategia para reducir riesgos. En Quito, precisó, circulan alrededor de 10.000 vehículos de carga pesada.

La restricción se ampliará desde abril

La restricción está vigente desde el 1 de enero de 2026, entre las 06:00 y 10:00, como parte de una primera etapa. A partir de abril, los controles también se aplicarán en el horario vespertino, de 16:00 a 20:00. El objetivo es prevenir y reducir los siniestros de tránsito, frecuentes en estas arterias de alta velocidad y gran flujo vehicular.

La AMT señaló que la medida se enfoca en las horas de mayor congestión, cuando miles de ciudadanos se movilizan hacia sus trabajos, centros educativos y actividades diarias.

Las autoridades insisten en que la circulación entre transporte liviano y pesado incrementa el riesgo de siniestros graves, por lo que la separación de flujos mejora la seguridad vial para todos los usuarios.

Para acceder a un salvoconducto, los transportistas deben cumplir varios requisitos como el permiso de operación, sistema de rastreo satelital GPS, revisión vehicular vigente y un plan de capacitación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!