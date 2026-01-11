Tragedia en Conocoto: incendio en una casa de tres pisos deja un fallecido

La emergencia se produjo en una vivienda de tres pisos, donde las llamas se concentraron en la última planta del inmueble

El incendio ocurrió en una casa en el sector de San José de Conocoto Alto, al oriente de Quito.

Un incendio estructural registrado la noche del 10 de enero de 2026 en el sector de San José de Conocoto Alto, al oriente de Quito, dejó una persona fallecida, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

La emergencia se produjo en una vivienda de tres pisos, donde las llamas se concentraron en la última planta del inmueble.

Personal del CBQ acudió al lugar y logró controlar y liquidar el fuego, evitando que este se propagara hacia el resto de la estructura y a casas aledañas. Pese a la rápida intervención, se confirmó el deceso de una persona, cuya identidad no fue revelada.

Otra emergencia en el norte

Un día antes, el 9 de enero, los bomberos atendieron otro incendio estructural en el sector de El Porvenir, en el norte de la capital.

En ese caso, las labores se centraron en el control del fuego y la ventilación del lugar, registrándose únicamente daños materiales, sin personas heridas.

El 6 de enero se registró una emergencia similar en Chillogallo, en el sur. Los trabajos de control y extinción, así como la ventilación del inmueble permitieron eliminar la acumulación de humo y gases tóxicos.

De manera simultánea, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas por intoxicación de monóxido de carbono y a una persona con quemaduras de primer grado en el rostro.

El Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía la importancia de actuar con rapidez ante cualquier emergencia y reiteró que, en caso de incendios u otros eventos de riesgo, se debe llamar de inmediato al 911 para recibir atención oportuna.

