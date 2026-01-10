Maltrato animal y apuestas ilegales: descubren gallera clandestina en Calderón

Más de 100 personas estaban en la gallera clandestina, entre ellas menores de edad

Imagen de una gallera clandestina que se instaló en una cancha de vóley privada, en el sur de Quito.

Lo que parecía un terreno abandonado en San Juan de Calderón, en el norte de Quito, era en realidad una gallera clandestina con apuestas, alcohol y crueldad animal.

Te invitamos a leer: Alcohol al volante: seis conductores detenidos en operativos nocturnos en Quito

El hallazgo se dio el 9 de enero de 2026 tras un operativo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y otras entidades. De acuerdo con la información, en el lugar se constató la presencia de más de 100 personas, entre ellas menores de edad, consumo excesivo de alcohol, gallos muertos y rastros del entrenamiento brutal que estos animales sufren para pelear hasta morir.

Terreno lleno de basura provocó plaga de ratas en el norte de Quito Leer más

Además, detrás del palenque central se encontró un posible criadero de gallos, evidencia de que la actividad no se trataba de un evento aislado, sino de una operación organizada.

La entidad recordó que lo que algunos consideran una “tradición” es, en realidad, maltrato animal en su forma más explícita.

La escena dejó en claro que estas prácticas no solo afectan a los animales, sino que ponen en riesgo a las personas, especialmente a los menores que presencian la violencia y el consumo de alcohol.

Multa que enfrentan los propietarios

Tras la inspección del ente de control, ahora, los responsables enfrentan multas que podrían llegar hasta 9.600 dólares.

De acuerdo con la AMC, estos controles buscan cerrar espacios clandestinos que operan al margen de la ley, donde la violencia y la irresponsabilidad conviven en medio de apuestas y espectáculos prohibidos.

RELACIONADAS Familia dedicada al microtráfico fue desarticulada en el sur de Quito

En 2025, al menos otras dos galleras clandestinas fueron clausuradas por la AMC en el mismo sector. Una de ellas aparentaba ser un edifico residencial, pero en el subsuelo se encontró a más de 150 gallos y un recinto con infraestructura completa.

🚨 #QuitoConControl |

Hoy, en un operativo municipal, intervinimos una gallera clandestina en la parroquia Calderón, sector San Juan. Estaba oculta entre matorrales, lejos de la vista, pero no de la autoridad.



🧵 Te contamos los detalles aquí 👇 pic.twitter.com/MT7IiotIQx — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) January 10, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!