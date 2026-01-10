Expreso
Los agentes se ubicaron en puntos considerados críticos de la ciudad.Foto: cortesía / AMT

Alcohol al volante: seis conductores detenidos en operativos nocturnos en Quito

Agentes de tránsito verificaron 345 vehículos, entre automóviles y motocicletas

Entre la noche del viernes 9 y la madrugada del 10 de enero de 2026, distintos operativos en puntos críticos de Quito dejaron seis conductores en estado etílico detenidos y decenas de vehículos retenidos.

Los controles se instalaron en zonas consideradas críticas por el alto flujo vehicular y los antecedentes de siniestros de tránsito. En sectores del sur, norte y centro de la ciudad, agentes detuvieron a 345 vehículos, entre automóviles y motocicletas, para verificar documentos, condiciones técnicas y el estado de los conductores.

Además de los seis conductores ebrios, 12 vehículos fueron retenidos y trasladados a los patios de retención: seis autos y seis motos que incumplían la normativa vigente. 

En algunos casos, los problemas iban más allá del alcohol. Dos personas circulaban sin licencia, un vehículo no tenía placas y decenas presentaban fallas evidentes, detalló la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En total, se emitieron 87 citaciones por infracciones como desobedecer la orden de detenerse, circular con vidrios polarizados sin autorización, usar neblineros no permitidos o mantener luces en mal estado. 

Las motocicletas también estuvieron en la mira: solo en la primera semana de 2026 ya se contabilizan 279 citaciones en controles específicos a este tipo de vehículos.

Una persona con orden judicial pendiente, detenida

Los puntos de control se ubicaron en lugares estratégicos como el Mercado Las Cuadras y el sector de Confiteca, en Quitumbe (sur); la entrada a Llano Grande y Cuatro Esquinas, en Calderón (norte); y la avenida Simón Bolívar, a la altura de Más Gas. 

Durante las revisiones, también se verificó la identidad de 146 ciudadanos, lo que permitió la captura de una persona que tenía una orden judicial pendiente.

Más de 140 funcionarios participaron en estos operativos nocturnos, que buscaron sacar de circulación a conductores que representaban un riesgo para otros, recalcó la AMT.

