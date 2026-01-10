Accidente en la av. 10 de Agosto deja un herido y cierre parcial en el norte de Quito

El siniestro de tránsito ocurrió en la av. 10 de Agosto y Francisco de Orellana.

La mañana de este 10 de enero de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendió una emergencia por un siniestro de tránsito en la intersección de la avenida 10 de Agosto y Francisco de Orellana, en el norte de la capital.

Como resultado del incidente, una persona recibió atención prehospitalaria por parte de los paramédicos que llegaron al lugar.

Debido al hecho, la avenida 10 de Agosto permanece parcialmente habilitada en sentido sur–norte, mientras continúan las labores de atención y seguridad en la zona.

En imágenes difundidas en la red social X por el Cuerpo de Bomberos de Quito se observa un vehículo liviano volcado sobre la calzada, con visibles daños en su estructura y el parabrisas completamente destrozado.

Horas antes, durante la misma jornada, se reportó otra emergencia vial en la avenida Galo Plaza Lasso y calle Los Arupos, también en el norte de Quito. En este punto se dispuso el cierre del carril central de la avenida Galo Plaza Lasso, en sentido norte–sur. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo personas heridas.

Otro siniestro en Conocoto

A estos eventos se suma un tercer siniestro ocurrido la noche del viernes 9 de enero en el sector de La Moya, en la parroquia de Conocoto, al oriente de la ciudad. En este caso, una persona afectada recibió atención prehospitalaria por parte del personal del CBQ.

Ante la recurrencia de estos incidentes, los organismos de emergencia hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar poner en riesgo la vida propia y la de terceros.

🚧 La Av. 10 de Agosto se encuentra parcialmente habilitada en sentido sur - norte.… pic.twitter.com/NVN7doORIC — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 10, 2026

Cuatro fallecidos en ocho días

Según cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), hasta el 8 de enero de 2026 se han registrado 71 siniestros de tránsito en Quito, que dejaron un saldo de 28 personas lesionadas y cuatro fallecidas.

El panorama del año anterior también resulta preocupante. En 2025, la capital cerró con 3.467 siniestros de tránsito, lo que representó un incremento del 3 % en comparación con 2024. Asimismo, el número de fallecidos aumentó, al pasar de 260 a 271 víctimas mortales.

Las autoridades reiteran la importancia de la conducción responsable como una medida clave para reducir la siniestralidad vial en la ciudad.

