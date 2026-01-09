Choque entre un vehículo y una moto deja un fallecido en Quito

Otra persona resultó herida y fue atendida en el sector de Monjas

Uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el siniestro de tránsito.

La mañana de este 9 de enero de 2026 comenzó con un grave sinieestro de tránsito en el sector de Monjas, a la altura de la autopista General Rumiñahui y Juan de Aragón, en Quito.

El siniestro ocurrió alrededor de las 07:30, en plena hora pico, generando congestión y preocupación entre los conductores que circulaban por la zona.

Según la información preliminar del ECU 911, el percance se produjo tras el choque entre un automóvil y una motocicleta.

Como resultado, una persona resultó herida y fue atendida en el lugar, mientras que otra perdió la vida, confirmaron los equipos de emergencia.

Hasta el sitio se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes trabajan en la atención de los afectados y en el control de la vía.

Debido al siniestro, la circulación en la autopista General Rumiñahui, en sentido valle–Quito, se mantiene parcialmente habilitada, lo que ha provocado demoras en el tránsito.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución mientras continúan las labores en el lugar.

🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Gral. Rumiñahui, sector Cuscungo.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a una persona afectada.



🖤 Lamentablemente se registra un fallecido.



🚧 La vía se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/JfmHG2V0NP — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 9, 2026

Cuatro fallecidos en lo que va de 2026

De acuerdo con cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta el 8 de enero de 2026 se han registrado 71 siniestros de tránsito que dejaron 28 lesionados y cuatro fallecidos.

En 2025, Quito cerró con 3.467 siniestros, un 3% respecto a 2024. El número de fallecidos también se incrementó con un total de 271 frente a los 260 del año previo.

