La Mariscal: plan de regeneración urbana se aprobaría a finales de enero

A raíz de la pandemia, La Mariscal enfrentó un deterioro más evidente.

Tras más de cinco meses de espera, el proyecto de ordenanza para la regeneración urbana del sector La Mariscal volverá al pleno del Concejo Metropolitano de Quito. La normativa, que fue tratada en primer debate el 12 de agosto de 2025, está lista para su segundo y definitivo debate, con la expectativa de que sea aprobada en las próximas tres semanas.

Así lo anunció el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, este 8 de enero de 2026, durante el lanzamiento de la aplicación Mi Quito App. El burgomaestre señaló que el texto ya se encuentra afinado y que se espera concretar su aprobación en el corto plazo, como parte de la estrategia para reactivar uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta de ordenanza plantea una regeneración urbana integral de La Mariscal, con mayor flexibilidad para actividades comerciales, culturales y turísticas.

Entre sus ejes principales constan incentivos para nuevas inversiones, ajustes en el uso y aprovechamiento del suelo, exoneraciones para nuevos negocios, regulación de licencias para bares y discotecas, así como facilidades para la renovación y rehabilitación de edificaciones.

Según el Municipio, la normativa busca recuperar la vocación residencial del barrio, dinamizar la economía local y ordenar las actividades que conviven en la zona, con la visión de consolidar a La Mariscal como un espacio de innovación, convivencia y desarrollo.

Preocupación entre los moradores

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de críticas. Durante su análisis en la Comisión de Uso del Suelo, colectivos barriales expresaron su preocupación por varios aspectos del texto, al considerar que reproduce errores del pasado.

Andrés Groner, coordinador de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, señaló que es necesario lograr un equilibrio con las actividades diurnas, culturales y residenciales.

Uno de los puntos más cuestionados es la intención de mantener el denominado “polígono de múltiple entretenimiento”, ubicado principalmente en la Plaza Foch. Según Groner, esta figura permitiría la concentración de locales de diversión sin distancias mínimas entre ellos y sin considerar la cercanía de viviendas, hostales o espacios culturales.

Como ejemplo citó la calle Calama, que actualmente alberga más de una docena de bares y que, con la nueva normativa, podría superar los 20 establecimientos.

Para los colectivos, el modelo actual de ocio nocturno está agotado. Denuncian falta de control, deterioro del espacio público, ocupación de veredas por comercio informal, uso de fachadas como baños, riñas y consumo de alcohol y drogas, factores que, afirman, ahuyentan al turismo cultural y de mayor valor.

Las propuestas desde la comunidad

Otra crítica apunta al enfoque de repoblamiento. Aunque el plan incentiva la construcción de nuevos edificios en vías principales, los vecinos consideran que se desaprovecha el potencial existente: cerca de 30 edificaciones vacías y varias casas patrimoniales abandonadas. A su criterio, la recuperación de estos inmuebles debería ser el punto de partida para revitalizar la vida residencial, antes que promover un crecimiento vertical intensivo.

En ese sentido, los colectivos plantean reorientar el modelo urbano, priorizar la restauración del patrimonio, limitar la altura de las edificaciones a un máximo de 10 plantas, frente a las 22 previstas en el plan, y generar incentivos reales para atraer a jóvenes, artistas y emprendedores.

Entre las propuestas alternativas también consta la eliminación del polígono de entretenimiento, la supresión de criterios de preexistencia que permiten a ciertos bares operar sin nuevas regulaciones, y la construcción de una zonificación más equilibrada que combine viviendas, galerías, cafés, hostales y espacios culturales.

Además, sugirieron analizar ejes alternativos, como la avenida Amazonas entre Colón y Patria, para concentrar nuevos locales nocturnos en zonas con aceras más amplias y menor densidad patrimonial.

