Taxista es hallado sin vida en su auto en Quito; su pareja es la principal sospechosa

El cuerpo del hombre estaba envuelto en una cobija en la cajuela de su taxi

La muerte de un taxista de 70 años, cuyo cuerpo fue hallado en la cajuela de su propio vehículo en el sector de Pusuquí, al noroccidente de Quito, tomó un giro fundamental en las investigaciones para dar con los responsables del hecho.

Te invitamos a leer: “Ninguna persona debería morir trabajando”: reacción tras asalto en Quito

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida y Muertes violentas (Dinased) determinó la presunta participación de dos personas, entre ellas la pareja sentimental de la víctima.

El aeropuerto de Quito recibió a más pasajeros en 2025 Leer más

El levantamiento del cadáver se realizó la noche del 6 de enero de 2026, luego de que las autoridades localizaran el cuerpo del hombre envuelto en una cobija en la cajuela del taxi. El hallazgo alertó de inmediato a las unidades especializadas, que iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Según información policial, la principal sospechosa es una mujer de 31 años, pareja del taxista, quien habría actuado junto a otro hombre de nacionalidad extranjera.

Las investigaciones preliminares establecieron que ambos se movilizaban desde el domicilio donde se produjo una riña, en el sector de Calderón, que terminó con la muerte del adulto mayor.

La víctima fue atacada con un arma blanca

De acuerdo con el informe de la Policía, la víctima presentaba dos heridas causadas por un arma blanca, además de golpes en el rostro. En el lugar donde ocurrió el ataque se encontraron máculas de sangre y el arma presuntamente utilizada en la agresión, elementos que fueron levantados como indicios dentro del proceso investigativo.

Tras el hecho violento, los sospechosos habrían colocado el cuerpo del hombre en la cajuela del taxi con la intención de deshacerse de él en otro sitio. Sin embargo, el vehículo sufrió una avería en el trayecto, lo que impidió que continuaran con su plan y derivó en la intervención de las autoridades en ese punto.

La Policía señaló que aún se investiga el lugar exacto donde los implicados pretendían abandonar el cuerpo. Mientras tanto, la pareja de la víctima y el segundo sospechoso fueron aprehendidos y puestos a órdenes de la autoridad competente, a la espera de que se determine su situación jurídica.

El caso sigue en investigación mientras se recaban más elementos para esclarecer las circunstancias y responsabilidades alrededor de este crimen.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!