¿Cómo saber si tengo multas de tránsito de la CTE o AMT en 2026?

Los conductores deben ponerse al día con sus obligaciones vehiculares

En Quito, agentes de la AMT realizan diversos controles en distintos puntos de la ciudad.

Con el inicio de 2026, miles de conductores en Quito y a escala nacional buscan ponerse al día con sus obligaciones vehiculares. Antes de realizar trámites como la matriculación, retirar un vehículo de los patios o evitar recargos, es importante conocer si existen multas de tránsito pendientes, ya sea de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) o de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

En Quito, las infracciones más comunes incluyen el incumplimiento del pico y placa, estacionamiento indebido, transporte no autorizado, exceso de velocidad y la falta de revisión vehicular. Estas sanciones pueden consultarse de forma rápida y gratuita a través de plataformas digitales oficiales.

Consulta de multas de la AMT en Quito

Los conductores pueden verificar sus multas de tránsito de la AMT en línea utilizando la placa del vehículo, cédula, RUC o pasaporte. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial: www.amt.gob.ec

- Seleccione la opción “Consulta tus valores a pagar” y luego “Infracciones AMT”.

- Elegir el tipo de búsqueda: cédula, placa vehicular, RUC o pasaporte.

- Digitar el dato solicitado.

- Hacer clic en el botón Buscar.

El sistema AXIS de la AMT mostrará un reporte detallado con los valores adeudados, que incluye multas pendientes, pagadas, anuladas, en convenio, en coactiva o en proceso de impugnación.

¿Dónde pagar las multas de la AMT?

Las multas de tránsito en Quito pueden cancelarse mediante dos modalidades:

Pago presencial: En cualquier agencia del Banco del Pacífico

Pago en línea: A través del portal de la AMT, donde primero se debe generar la orden de pago

Las autoridades recuerdan que cancelar las multas es un requisito indispensable para matricular el vehículo o recuperarlo de los patios de retención, por lo que se recomienda hacerlo con anticipación.

Consulta de multas de la CTE

A escala nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) también permite consultar infracciones. Los ciudadanos pueden buscar multas por placa, cédula, RUC o pasaporte en el formulario habilitado por la entidad en su páguna web.

Para consultar las multas en el sistema de la CTE se debe:

Seleccionar la opción de búsqueda por placa

Ingresar el número completo de la placa del vehículo

Hacer clic en Consultar

El sistema genera un documento con el detalle de las infracciones pendientes y pagadas, el cual puede descargarse e imprimirse. La CTE aclara que las infracciones con más de cinco años prescriben y, en esos casos, los ciudadanos pueden solicitar su anulación.

Formas de pago de las multas CTE

Las multas de la Comisión de Tránsito del Ecuador pueden cancelarse mediante:

Pago presencial: En agencias de bancos autorizados como Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, Banco Bolivariano y Produbanco

Banca virtual: A través de las plataformas digitales de las entidades financieras con convenio

Pago con tarjeta de crédito: Ingresando al sitio oficial de la CTE, en la opción Servicios en línea y luego Pago en línea

Tras completar el pago, se recomienda imprimir el comprobante como respaldo del trámite realizado.

Finalmente, las autoridades sugieren a los conductores verificar también los datos del propietario del vehículo, especialmente en casos de compra de autos usados o tras siniestros de tránsito, y consultar el valor de la matriculación vehicular para evitar sanciones adicionales por retrasos.

