Obras en la av. Oswaldo Guayasamín complican la movilidad y causan molestias

La intervención busca renovar la estructura vial Los trabajos han incrementado los tiempos de traslado entre Quito y el valle

La primera fase de intervención en la Oswaldo Guayasamín durará 20 días en la calzada sentido valle-Quito, en el sector del centro comercial Scala.

El 2026 arrancó con trabajos en la avenida Oswaldo Guayasamín, una de las principales arterias de la urbe, que conecta Quito con el valle de Tumbaco, al oriente de la capital.

Te invitamos a leer: Inseguridad en Quito: otro asalto armado en la Gaspar de Villarroel en un mes

La intervención, que se ejecuta por tramos desde mediados de 2025, busca renovar la estructura vial de un eje estratégico por el que circulan miles de vehículos a diario. Sin embargo, para los usuarios frecuentes, la obra se ha traducido en demoras prolongadas y una congestión vehicular mayor a la habitual.

El aeropuerto de Quito recibió a más pasajeros en 2025 Leer más

La Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica, ya soporta un tráfico intenso en condiciones normales. Con los trabajos en marcha en el sector del Scala, en Cumbayá, la situación se ha agravado. Residentes coinciden en que los tiempos de traslado hacia Quito se incrementaron de manera significativa.

Más tiempo de traslado

Gladys Loza y Fernando Merino, usuarios habituales de la vía, aseguran que las rutas alternas no logran absorber el volumen de vehículos y que el colapso es evidente. Según sus testimonios, el tiempo de desplazamiento al hipercentro de Quito aumentó entre 35 y 40 minutos.

La nueva intervención se inició el 2 de enero en el sector del centro comercial Scala, una zona neurálgica por la presencia de plazas comerciales, un hospital y accesos a barrios residenciales. La obra tendrá una duración estimada de 40 días em total, 20 por sentido, y se ejecuta por etapas, con cierres parciales y rutas alternas habilitadas.

RELACIONADAS Quema de monigotes en Quito terminó con siete contenedores incendiados

Actualmente, los trabajos se concentran en la calzada en sentido valle-Quito, fase que durará 20 días. Las labores se realizan en jornadas diurnas y nocturnas, incluidos fines de semana y feriados, con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad, según el Municipio.

Vías alternas congestionadas

Pese a esta planificación, las vías alternas también registran problemas. Las calles aledañas colapsan ante la cantidad de vehículos que salen desde Cumbayá y sectores cercanos. Por ejemplo, en la Francisco de Orellana, este 7 de enero de 2026, en la mañana había una larga fila de autos que se extendía hasta la esquina que conecta con el colegio El Sauce.

Otras opciones, como La Primavera, en la calle San Miguel, mostraban un tránsito más fluido, aunque con una mayor circulación que la habitual. La Florencia y Siena también figuran entre las opciones, pero en horas pico se congestionan con facilidad.

La av. Oswaldo Guayasamín es uno de los corredores con mayor tránsito del valle de Tumbaco. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Al caos vehicular se suma la percepción de falta de coordinación en las intervenciones. Cecilia Andrade cuestiona que los trabajos realizados en el redondel del Escalón de Lumbisí no cuenten con señalética adecuada y, aun así, se haya iniciado otra obra en la Oswaldo Guayasamín. “Es un tramo corto y la demora será de 40 días”, señala.

Diego Casares coincide en que no se han concluido las obras anteriores y ya se iniciaron otras nuevas, lo que complica el flujo vehicular. Diego Rosero, por su parte, considera que existen vías en peor estado que la Interoceánica, donde la intervención sería más urgente.

Esta percepción es compartida por varios habitantes del valle de Tumbaco. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Quito Cómo Vamos, la falta de arreglo de calles y vías es el principal problema que afecta la calidad de vida en la parroquia (con el 23%), solo por debajo de la inseguridad y la falta de oferta laboral. En la encuesta de 2024, este problema no figuraba entre los principales.

Recursos del peaje no se invirtieron en la vía

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, defendió la intervención y señaló que es necesaria. Recordó que se trata de una vía que se financia con peaje, pero que durante años esos recursos no se invirtieron directamente en su mantenimiento, lo que motivó una recuperación integral. Ademá, aseguró que ya existe experiencia en el manejo del tráfico durante las obras, aunque reconoció que habrá incomodidades debido a la complejidad del tramo intervenido.

Indicó que inicialmente la obra estaba prevista para las vacaciones de agosto pasado, pero que la escasez de asfalto, debido al incendio en la Refinería de Esmeraldas, obligó a detener la planificación. Una vez superado ese problema, se consideró ejecutarlo en diciembre, pero se descartó por la alta actividad comercial. Por eso se optó por arrancar en enero de 2026.

2026 arranca con cambios: así funciona la restricción al transporte pesado en Quito Leer más

El burgomaestre añadió que se intentará reducir el tiempo de intervención, aunque el plazo estimado se mantiene en 40 días. “Son 40 días de molestias para al menos 15 años de una vía en buen estado”, manifestó.

Inicio de la segunda fase

A partir del 22 de enero de 2026, las labores se trasladarán a la calzada en sentido Quito-valle. En esta fase, el tránsito será desviado por las avenidas Siena y Florencia, tanto para el acceso como para la salida hacia la Ruta Viva, de acuerdo con el tramo que se encuentre en intervención. El transporte público, por su parte, ya readecuó sus recorridos y frecuencias, para mantener la operación y asegurar la continuidad del servicio durante todo el periodo que duren las obras, informó el Municipio.

La última intervención significativa en la Oswaldo Guayasamín se realizó en 2015. De acuerdo con estudios técnicos de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), el pavimento ya cumplió su vida útil, estimada en 10 años. Aunque en algunos tramos no se evidenciaban baches, se detectaron grietas, hundimientos y fallas estructurales que justificaron el inicio de la obra.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!