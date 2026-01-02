Expreso
  Quito

Contenedores Quito
Personal de Emaseo trabajó para retirar los escombros y apagar los contenedores incendiados.Foto: cortesía / Emaseo

Quema de monigotes en Quito terminó con siete contenedores incendiados

Los contenedores de basura incendiados estaban en barrios del norte, centro y sur de Quito

La quema de monigotes dejó más que ceniza en las calles de Quito. Al cierre de las celebraciones de fin de año, al menos ocho contenedores de basura fueron incendiados o dañados de forma intencional en distintos puntos de la ciudad, informó Emaseo este 2 de enero de 2026. 

Las novedades se concentraron en barrios del norte, centro y sur. Carapungo y Conocoto registraron un contenedor afectado cada uno; otro fue dañado en la intersección de Cuero y Caicedo con Ruiz de Castilla (sector de La América), y uno más en San Roque (centro). En algunos de ellos se encontró material inflamable en su interior.

A estos se suman tres contenedores incendiados en la calle Huigra (sur) y otro en la Bahía de Caráquez, donde fue encontrado lleno de ramas y madera, lo que facilitó la propagación del fuego.

Ante las emergencias, cuadrillas de limpieza trabajaron contra reloj para apagar los incendios, retirar los restos de monigotes y despejar las zonas afectadas. 

De acuerdo con Emaseo, la reposición de los contenedores dañados está prevista para los próximos días, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio de recolección.

¿Cuál es la multa?

Emaseo recordó que el uso adecuado de estos contenedores permite la correcta recolección de los residuos domiciliarios de todos los vecinos. 

Por ello, el llamado a la ciudadanía es a cuidar y utilizar responsablemente estos bienes públicos, recordando que no deben emplearse para quemar monigotes ni para depositar materiales peligrosos, restos de poda, madera o muebles en desuso.

Además, se recalcó que incendiar o dañar un contenedor es una contravención de tercera clase, sancionada con una multa que bordea los 940 dólares.

Las sanciones también se aplican cuando la quema provoque incendios a cielo abierto o bloquee calles y veredas. 

En algunos de los contenedores se encontró material inflamable en su interior.Foto: cortesía / Emaseo

Así, las multas alcanzan el 50% de un salario básico unificado, equivalente a 241 dólares. A esto se suma la ordenanza del fuego, que establece sanciones de hasta  35.000 dólares si se provoca un incendio forestal.

