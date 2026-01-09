Multa por mal uso de la tercera placa: ¿cuánto pagarás por no tener el dispositivo?

El TAG deberá portar todo vehículo que circule en el Distrito Metropolitano

El dispositivo conocido como tercera placa se colocará en el parabrisas de los vehículos.

Quito avanza hacia un nuevo sistema de control del tránsito. El 6 de enero de 2026, el Concejo Metropolitano aprobó la ordenanza que pone en marcha el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), también conocido como tercera placa, un TAG que deberá portar todo vehículo que circule en el Distrito Metropolitano.

El dispositivo se colocará en el parabrisas y servirá únicamente para identificar al vehículo, no a las personas, según recalcaron las autoridades.

Contendrá dos datos: número de placa y chasis. Funciona con tecnología de radiofrecuencia y permite validar el tipo de automotor que circula por la ciudad, sin transmitir ubicación ni realizar seguimiento geográfico.

Desde el Concejo se insistió en que el sistema no es un mecanismo de vigilancia. Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó que el DEIV será único e intransferible y permitirá un control más preciso del tránsito en puntos estratégicos de la ciudad.

La información recogida servirá para mejorar la gestión vial y el ordenamiento del transporte.

En la misma línea, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, señaló que la medida apunta a fortalecer la seguridad vial y optimizar el manejo del tráfico en tiempo real. Según dijo, contar con datos confiables permitirá tomar decisiones más acertadas en zonas de alta congestión y promover una movilidad más eficiente y sostenible.

Pérez aclaró que el dispositivo no rastrea vehículos ni registra recorridos. “No es un GPS. Solo identifica cuántos y qué tipo de vehículos pasan por un punto determinado, siempre bajo criterios de transparencia y protección de datos”, aseguró.

La ordenanza fija un plazo de 30 días para definir el modelo de gestión del sistema. Luego vendrá el proceso de contratación pública, que podría tardar unos cuatro meses. La meta es iniciar la implementación del DEIV a partir de julio, de forma paralela a la revisión técnica vehicular de ese mes.

Multas por no portar la “tercera placa”

La normativa también establece sanciones para quienes no cumplan con la disposición:

Infracciones leves: multa del 15% del Salario Básico Unificado (SBU) por no portar el DEIV, no reponerlo en el plazo establecido o no llevarlo en el lugar autorizado

Infracciones graves: multa del 30% del SBU por intentar impedir o alterar la lectura del dispositivo

Infracciones muy graves: multa del 50% del SBU para vehículos que circulen con un DEIV que no corresponda a sus datos o que, pese a tenerlo instalado, no lo porten al circular por el Distrito Metropolitano

El alcalde, Pabel Muñoz, agregó que entre los posibles beneficios del sistema se contempla permitir, de forma excepcional, que los ciudadanos puedan circular en casos de emergencia incluso el día en que les corresponde la restricción por pico y placa, previo al pago de una tarifa que habilite temporalmente su movilidad.

