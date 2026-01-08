Expreso
La aplicación está disponible para los sistemas operativos IOS y Android.Foto: Flickr / Municipio de Quito

Mi Quito APP: descarga aquí la nueva aplicación para trámites y pagos en línea

La aplicación integra el 43 % de los trámites municipales de Quito

Quito suma una nueva herramienta digital. Este 8 de enero de 2026 se presentó Mi Quito APP, una aplicación que concentra en un solo espacio trámites municipales, pagos y servicios que hasta ahora obligaban a navegar entre varias plataformas.

En una primera etapa, la aplicación integra el 43 % de los trámites municipales, que hasta ahora estaban repartidos en varios sistemas.

“Esto va a reducir el tiempo que los ciudadanos destinan a sus gestiones y nos acerca más a la gente”, señaló el alcalde, Pabel Muñoz, durante la presentación de la aplicación.

La herramienta permite, entre otras cosas, revisar el saldo del Metro de Quito, pagar el servicio de agua potable, obtener certificados, hacer seguimiento a trámites y cumplir con obligaciones tributarias, como el impuesto predial. También incluye información cultural, mapas, geoservicios y detalles sobre obras viales que se ejecutan en la ciudad.

En total, 30 procesos municipales se concentran ahora en una sola plataforma. Para lograrlo, se unificaron servicios que antes funcionaban por separado: el portal municipal, los sistemas de facturación y recaudación, el catastro, la agenda cultural y la información de trabajos en las calles. 

En esta fase participan 16 dependencias municipales, entre ellas Agua de Quito, Emaseo, Obras Públicas, el Metro, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Dirección Metropolitana Tributaria.

Una segunda fase está en marcha

El Municipio ya anticipa una segunda fase, en la que se integrará el 73 % de los trámites y se habilitará el pago del peaje de la avenida General Rumiñahui, ampliando aún más las gestiones que podrán hacerse sin acudir presencialmente a una oficina.

El objetivo es que los servicios municipales estén disponibles cuando y donde se los necesita, directamente desde el celular, a cualquier hora y desde cualquier punto de Quito. 

La app está disponible para los sistemas operativos IOS y Android. Los puede descargar desde su ceplular en Apple Store o Play Store.  

