Familia dedicada al microtráfico fue desarticulada en el sur de Quito

Cinco integrantes de una familia fueron detenidos en el sur de Quito

Se presume que los detenidos se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización en la vía pública.

Tras varias semanas de labores investigativas, la Policía Nacional logró desarticular una presunta red de microtráfico integrada por miembros de una misma familia, que operaba en el sector de La Ferroviaria, en el sur de Quito.

La operación, denominada 'Poseidón', fue ejecutada por la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, luego de vigilancias, seguimientos y labores de inteligencia que permitieron identificar a varios integrantes de un mismo núcleo familiar, quienes presuntamente se dedicaban al expendio de sustancias sujetas a fiscalización en la vía pública.

Como resultado de esta intervención policial, el 8 de enero de 2026, alrededor de las 14:20, fueron aprehendidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes se encontraban en posesión de estupefacientes, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con la actividad ilícita.

Antecedentes de los implicados

Entre los detenidos constan dos hombres. Uno registra antecedentes por robo, tráfico ilícito, tenencia y posesión ilícita, así como hurto; y otro con antecedentes por robo y asociación ilícita. Junto a ellos fueron aprehendidas dos mujeres y un hombre, todos presuntamente vinculados por lazos familiares.

Durante el operativo, la Policía incautó más de un kilo de marihuana, equivalentes a 2.365 dosis, y 811,36 gramos de cocaína, que representarían 8.114 dosis destinadas al consumo local.

Además, se decomisaron 167 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y dos balanzas, herramientas comúnmente utilizadas para la dosificación y comercialización de drogas.

Las personas aprehendidas, junto con las evidencias, fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para el respectivo trámite legal, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de esta estructura delictiva familiar dedicada al microtráfico en el sur de la capital.

