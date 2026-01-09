Metro de Quito a La Ofelia: la empresa española que ganó adjudicación de estudios

La empresa española realizará los estudios definitivos para extender el Metro de Quito hasta La Ofelia

Este 2026, el metro de Quito entró en su tercer año de operación.

El proyecto de ampliación del Metro de Quito dio un paso más. La empresa española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) fue adjudicada para realizar los estudios que definirán cómo y hasta dónde crecerá la Primera Línea del sistema de transporte subterráneo.

El contrato, publicado en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), corresponde a la consultoría de los estudios definitivos para extender el Metro hasta La Ofelia, así como al análisis de alternativas y el perfilamiento de nuevas líneas ferroviarias que podrían llegar hasta Calderón.

El presupuesto referencial del proceso es de 11,9 millones de dólares, pero tras la fase de negociación, el monto adjudicado se redujo a 9.958.105,89, sin IVA, con un plazo de ejecución de 365 días.

La tarea de la firma española no se limitará a trazar líneas sobre planos. Typsa deberá evaluar la viabilidad técnica, económica y operativa de la extensión del Metro, además de proponer soluciones para fortalecer el subsistema ferroviario existente.

También analizará posibles nuevas rutas hacia Calderón, uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional en el norte de la capital.

El proyecto de ampliación contempla 5,3 kilómetros de túnel y la construcción de cuatro nuevas estaciones.

¿Quién es Typsa?

Typsa no es una firma nueva en el mundo del transporte urbano. Se trata de un grupo independiente de ingeniería, arquitectura y consultoría con más de 50 años de experiencia en proyectos de infraestructura, energía, medio ambiente y desarrollo urbano. Trabaja tanto con entidades públicas como privadas, acompañando proyectos desde su diseño hasta su puesta en operación, segú se detalla en su página web.

Entre sus trabajos consta el diseño preliminar y detallado de dos tramos de la línea amarilla del metro de Estocolmo, un corredor subterráneo de ocho kilómetros. También estuvo a cargo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Trabzon, una ciudad portuaria del mar Negro (Turquía) con más de 800.000 habitantes.

En España, la empresa participa en la ampliación del metro de Málaga, donde supervisa las obras del tramo que conectará la estación de Guadalmedina con Hilera, parte de la prolongación de la línea 2 hacia el Hospital Civil.

