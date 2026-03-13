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Las fuertes lluvias que afectan al país provocaron la muerte de tres personas
Las fuertes lluvias que afectan al país provocaron la muerte de tres personasCortesía

Lluvias en Ecuador: se reportan 11 muertes y miles de afectados

El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país

Las fuertes lluvias que afectan al país provocaron la muerte de tres personas (entre ellas un niño) entre este miércoles 11 de marzo y jueves 12 de marzo, lo que elevó a once el número de fallecidos por inundaciones en Ecuador desde el inicio de 2026. Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en su último reporte.

(Te invitamos a leer: Familias abandonan viviendas por inundaciones en Babahoyo)

Los decesos se registraron en tres provincias. En Guayas, un niño perdió la vida tras caer al sistema de alcantarillado; en Azuay, un hombre falleció a causa de un deslizamiento de tierra; y en Los Ríos, otro ciudadano murió por una descarga eléctrica luego de que su vivienda se inundara.

El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país. Además, se reportan 82 viviendas destruidas y 19 puentes colapsados como consecuencia de los eventos asociados a las lluvias.

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El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país.
El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país.Cortesía

La provincia con mayor impacto es Guayas, que registra 19.592 personas afectadas, seguida de El Oro (6.230), Los Ríos (5.283), Esmeraldas (5.244), Manabí (4.494), Santa Elena (3.443), Loja (2.625) y Chimborazo (1.148).

De acuerdo con la SNGR, entre el 1 de enero de 2026 y el martes 11 de marzo se han contabilizado 1.662 eventos adversos relacionados con las lluvias, que han impactado a 190 cantones y 590 parroquias a escala nacional.

Provincia en alerta amarilla 

  • Pastaza
  • Tungurahua

Provincia en alerta naranja

  • Azuay
  • Bolívar
  • Cañar
  • Chimborazo
  • Cotopaxi
  • El Oro
  • Imbabura
  • Manabí
  • Morona Santiago
  • Napo
  • Orellana
  • Santa Elena
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
  • Sucumbíos
  • Zamora Chinchipe

Provincias en alerta roja

  • Esmeraldas
  • Los Ríos
  • Pichincha
  • Carchi
  • Guayas
  • Loja

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