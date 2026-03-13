Lluvias en Ecuador: se reportan 11 muertes y miles de afectados

El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país

Las fuertes lluvias que afectan al país provocaron la muerte de tres personas

Las fuertes lluvias que afectan al país provocaron la muerte de tres personas (entre ellas un niño) entre este miércoles 11 de marzo y jueves 12 de marzo, lo que elevó a once el número de fallecidos por inundaciones en Ecuador desde el inicio de 2026. Así lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en su último reporte.

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Los decesos se registraron en tres provincias. En Guayas, un niño perdió la vida tras caer al sistema de alcantarillado; en Azuay, un hombre falleció a causa de un deslizamiento de tierra; y en Los Ríos, otro ciudadano murió por una descarga eléctrica luego de que su vivienda se inundara.

El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país. Además, se reportan 82 viviendas destruidas y 19 puentes colapsados como consecuencia de los eventos asociados a las lluvias.

El temporal ha dejado hasta ahora 3.752 personas damnificadas y 46.716 afectadas en todo el país. Cortesía

La provincia con mayor impacto es Guayas, que registra 19.592 personas afectadas, seguida de El Oro (6.230), Los Ríos (5.283), Esmeraldas (5.244), Manabí (4.494), Santa Elena (3.443), Loja (2.625) y Chimborazo (1.148).

De acuerdo con la SNGR, entre el 1 de enero de 2026 y el martes 11 de marzo se han contabilizado 1.662 eventos adversos relacionados con las lluvias, que han impactado a 190 cantones y 590 parroquias a escala nacional.

A la ciudadanía y medios de comunicación:



➡️ Resolución por el siguiente Link: https://t.co/12bIqoQtnI pic.twitter.com/pkLmyj0OGM — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) March 13, 2026

Provincia en alerta amarilla

Pastaza

Tungurahua

Provincia en alerta naranja

Azuay

Bolívar

Cañar

Chimborazo

Cotopaxi

El Oro

Imbabura

Manabí

Morona Santiago

Napo

Orellana

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Zamora Chinchipe

Provincias en alerta roja

Esmeraldas

Los Ríos

Pichincha

Carchi

Guayas

Loja

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