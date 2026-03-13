Clima en Ecuador: Inamhi prevé lluvias dispersas y alta radiación este 13 de marzo

El Inamhi advierte sobre tormentas en la Amazonía y pide precaución en la Costa y Sierra ante los altos niveles de radiación

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anticipa para este viernes 13 de marzo de 2026 una jornada de contrastes climáticos en todo el territorio nacional. Mientras que la mañana estará marcada por cielos parcialmente despejados, la nubosidad ganará terreno hacia la tarde, dando paso a precipitaciones de diversa intensidad.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan el uso estricto de bloqueador solar debido a los índices de radiación UV que alcanzarán niveles críticos. Asimismo, se sugiere a la ciudadanía portar paraguas y prendas impermeables, priorizando el calzado resistente al agua para evitar contratiempos durante las lluvias previstas para el cierre del día.

¿Frente frío en Ecuador? La razón de las intensas lluvias y tormentas Leer más

El estado del tiempo por regiones

En la Costa, las localidades de Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo y Santa Rosa experimentarán una mañana con escasa nubosidad; sin embargo, se esperan lluvias al caer la noche. Aunque no se pronostican tormentas eléctricas, los termómetros oscilarán entre los 23 °C y los 33.5 °C, bajo una radiación que se mantendrá entre alta y muy alta.

Por su parte, la Sierra mantendrá un cielo de poco nublado a cubierto. Ciudades como Quito, Cuenca, Ambato y Loja registrarán precipitaciones, con temperaturas que podrían descender hasta los 7.5 °C en las zonas más frías y alcanzar los 23.5 °C en las horas de mayor insolación.

La Amazonía enfrentará las condiciones más severas. Se prevén tormentas eléctricas nocturnas en Nueva Loja, El Coca, Tena, Shell y Macas, mientras que en Gualaquiza y Zamora se registrarán lluvias persistentes. El rango de temperatura irá de los 17 °C a los 30 °C.

Finalmente, la Región Insular gozará de un clima más estable con cielos poco nublados y ausencia de lluvias. No obstante, el calor será constante con máximas de 31.5 °C y una radiación UV que demandará protección especial para los turistas y residentes de las islas.

Recomendaciones ante la inestabilidad climática

Más allá de las lluvias dispersas, el factor de mayor cuidado para este viernes será la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, cuando la radiación alcanzará sus picos más agresivos.

Se exhorta a los ciudadanos, particularmente en la Sierra y la Costa, a mantenerse hidratados y evitar la ropa de materiales sintéticos que retengan el calor. Ante la probabilidad de calzadas húmedas y visibilidad reducida por la nubosidad vespertina, las autoridades de tránsito también sugieren extremar las precauciones al conducir para evitar accidentes en las principales arterias viales del país.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!