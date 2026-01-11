Nataly Morillo arremete contra Pabel Muñoz: "Son parte de la corrupción"

La ministra de Gobierno denunció que se intentó impedir la realización del encuentro en el Coliseo de Calderón

El 10 de enero se realizó el primer encuentro de ADN con dirigentes y militantes de la provincia de Pichincha.

La relación entre el Ejecutivo y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sumó un nuevo episodio de tensión tras el primer encuentro del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) con dirigentes y militantes de la provincia de Pichincha, realizado en el Coliseo de Calderón, en el norte de la capital.

Te invitamos a leer: Tragedia en Conocoto: incendio en una casa de tres pisos deja un fallecido

Durante el evento, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, denunció que se intentó impedir la realización del encuentro.

ADN activa a su militancia con su primer encuentro en Pichincha Leer más

En su discurso, sostuvo que las puertas del coliseo fueron cerradas para evitar el ingreso de los asistentes y atribuyó esa decisión a la administración municipal.

“Nos bloquearon, nos soldaron las puertas”, afirmó, y añadió que la medida también habría afectado a jóvenes deportistas que buscaban acceder a las instalaciones.

"No solo bloquearon a ADN, le soldaron las puertas a los jóvenes deportistas que querían ingresar. Todos sabemos que en estos momentos nuestros jóvenes necesitan actividades deportivas para que no sean cooptados por el crimen", dijo.

Y agregó, "pero sabemos a quienes apoyan estos sinvergüenzas, porque son parte del crimen organizado, son parte de la corrupción", concluyó.

Pese a los inconvenientes señalados, el encuentro de ADN finalmente se desarrolló en el Coliseo de Calderón, con el apoyo, según Morillo, de la Federación de Ligas Barriales de Calderón.

Al evento acudieron asambleístas oficialistas como Inés Alarcón, Andrés Castillo, Diana Jácome, entre otros. Además, ministros de Estado como el de Trabajo, Harold Burbano.

¿Qué dijo la Administración Zonal Calderón?

La Administración Zonal Calderón emitió un comunicado el 9 de enero, en el que informó a la ciudadanía que el acceso al coliseo permanecería cerrado durante el sábado 10 y domingo 11 de enero, debido a intervenciones técnicas de adecuación y mejoramiento de los servicios higiénicos del espacio municipal.

RELACIONADAS Terreno abandonado y lleno de basura provocó plaga de ratas en el norte de Quito

El documento señaló que estos trabajos buscan optimizar las condiciones de uso, accesibilidad y bienestar para la comunidad y fortalecer el adecuado aprovechamiento de las instalaciones públicas.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido una respuesta oficial directa del alcalde Pabel Muñoz a las acusaciones realizadas durante el acto político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!