Miguel Morocho: correísmo aclara que concejal detenido fue expulsado en 2025

El concejal Miguel Morocho, que goza de una licencia, es investigado por tentativa de asesinato

El concejal Miguel Morocho goza de una licencia en el Municipio de Santo Domingo.

La Revolución Ciudadana aclaró este 11 de enero de 2026 que el concejal Miguel Morocho, detenido en Colombia e investigado por tentativa de asesinato, ya no pertenece al movimiento, pese a que en 2023 fue electo por esta organización política.

El 10 de enero de 2026, el ministro del Interior, Johrn Reimberg, informó sobre la detención de Miguel Morocho Rodríguez, concejal de Santo Domingo electo por el movimiento correísta, durante su intento por escapar desde Colombia hacia Venezuela.

De acuerdo con Reimberg, desde septiembre de 2025 el exconcejal Morocho cuenta con una orden de captura por tentativa de asesinato contra una persona, en marzo. Desde entonces, acotó, permanecía prófugo de la justicia ecuatoriana.

El correismo haciendo lo que mejor sabe hacer: huir de la justicia.

Mi tierra no merece esto y menos este tipo de autoridades.

El concejal de Santo Domingo por la Revolución Ciudadana, Miguel Morocho, acusado de tentativa de asesinato contra un dirigente transportista, utilizó… pic.twitter.com/5cvt8BRfPz — Diana Jácome (@dianajacome) January 10, 2026

El correísmo aclara que Morocho ya no pertenece al movimiento

Tras la noticia de la detención de Morocho y que se cocinera su vínculo con el correísmo, el director provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Revolución Ciudadana, Alberto Pantoja, salió a aclarar que el concejal ya no pertenece al movimiento político.

"Que nadie se confunda, el señor concejal Miguel Morocho fue expulsado de las filas del movimiento en mayo de 2025", dijo Pantoja en un video publicado en la redes sociales del partido y mostrando el documento que certifica la expusión.

En su pronunciamiento, el director provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Revolución Ciudadana también hace un llamado al oficialismo: "Hago un llamado a las asambleístas Yadira Bayas y Diana Jácome para no utilizar esto como un show mediático para tapar los gravísimos problemas que enfrenta nuestra Patria, el Ecuador".

COMUNICADO OFICIAL | Revolución Ciudadana Santo Domingo de los Tsàchilas



Antes los hechos de conocimiento público sobre el Sr. Miguel Morocho.@MashiRafael @Alberto82042118 pic.twitter.com/MaxqoFXhtB — RC5 Santo Domingo Oficial (@RC5SDomingoO) January 11, 2026

