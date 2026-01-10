Expreso
MIGUEL MOROCHO RODRÍGUEZ
El exconcejal correísta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Miguel Morocho.ARCHIVO

Así cayó Miguel Morocho, exconcejal correísta, señalado por tentativa de asesinato

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, confirmó que el exedil electo por la Revolución Ciudadana se encontraba en Colombia

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este sábado 10 de enero de 2026 la detención de Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas electo por el movimiento Revolución Ciudadana.

De acuerdo con Reimberg, desde septiembre de 2025 el exconcejal Morocho cuenta con una orden de captura por tentativa de asesinato contra una persona, en marzo. Desde entonces, acotó, permanecía prófugo de la justicia ecuatoriana.

El exconcejal Morocho intentó escapar hacia Venezuela

Miguel Morocho durante la campaña de las seccionales de 2023 junto a Rafael Correa.
Miguel Morocho durante la campaña de las seccionales de 2023 junto a Rafael Correa.ARCHIVO

Actualmente, según informó el ministro Reimberg, el exconcejal Morocho permanecía huido en Colombia. Sin embargo, recientemente quiso cruzar la frontera de ese país hacia Venezuela por el puesto de control migratorio terrestre La Unidad - Puente Internacional Atanasio Girardot en Villa del Rosario.

No obstante, Reimberg indicó que gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se procedió con la captura de Morocho.

Miguel Morocho fue electo concejal en las seccionales de 2023

Miguel Morocho Rodríguez participó en las elecciones seccionales de 2023 como candidato a concejal de Santo Domingo de los Tsáchilas por el movimiento Revolución Ciudadana, según consta en su perfil público de Facebook.

En sus redes sociales se pueden observar fotos de él con el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Sus últimas publicaciones fueron en los primeros días de septiembre de 2025, antes de fugarse.

