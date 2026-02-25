Ecuador Sub 20: ¿qué necesita para ser campeona Sudamericana femenina?

Ecuador empató con Brasil este miércoles 25 de febrero y mantiene opciones reales de ser campeón sudamericano Sub 20

Ecuador Sub-20 empata con Brasil y sueña con el título sudamericano.

La Selección de Ecuador Femenina Sub-20 llegó a su sexto partido invicto en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, tras empatar 1-1 con Brasil en Paraguay. La Tri suma 8 puntos y mantiene intacta la posibilidad de coronarse campeona en la última fecha del hexagonal final.

Brasil golpeó primero con un tanto de Vitorinha en el primer tiempo. Parecía cuesta arriba, pero este equipo ha demostrado que no se quiebra. En la complementaria apareció Mary Guerra, que entró con decisión al área y terminó con la pelota en las redes para sellar el 1-1.

Ecuador clasificado al Mundial y con opción de ser campeón. Conmebol

Ecuador seis partidos sin saber que es perder

Con este resultado, Ecuador alcanzó 8 unidades, mientras que Brasil llegó a 10. La mesa está servida para una definición de alto voltaje.

Para que Ecuador logre su primer título sudamericano deberá vencer a Paraguay el sábado 28 y esperar que Brasil caiga ante Venezuela. No depende solo de sí misma, pero está en la pelea, y eso ya es histórico.

Las dirigidas por Eduardo Moscoso acumulan seis partidos sin conocer la derrota: en fase de grupos superaron a Perú y Bolivia; en el hexagonal vencieron a Colombia y Argentina, y empataron ante Venezuela y Brasil. Una racha inédita que confirma el crecimiento del fútbol femenino ecuatoriano.

El show de Mary Guerra

¡El esfuerzo de Mary Guerra y el empate ecuatoriano! 🔝🇪🇨



CONMEBOL #Sub20Fem

Ecuador ya está clasificada al Mundial de Polonia 2026, que arrancará el 5 de septiembre. Moscoso vuelve a ser el eje de un proceso ganador: suma siete clasificaciones mundialistas en distintas categorías, una marca que lo consolida como referente del banquillo nacional.

Hoy la Tri no solo compite. Hoy la Tri cree. Y cuando Ecuador cree, puede hacer historia.

