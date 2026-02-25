Emelec y José Neris, un fichaje problema: Esto protesta Colón

Uno de los más recientes refuerzos del Bombillo tendría sus derechos federativos y el 65 % de su pase comprometidos

Club Sport Emelec hizo oficial, a través de sus redes sociales, la contratación del delantero uruguayo José Neris, el atacante de 25 años, llega al conjunto eléctrico con la intención de reforzar el frente de ataque y aportar potencia, presencia en el área y capacidad goleadora, características que lo consolidaron como uno de los delanteros más destacados en el reciente campeonato uruguayo.

Sin embargo, el fichaje no estuvo exento de conflicto. Desde Argentina, Club Atlético Colón manifestó públicamente su desacuerdo con la operación y advirtió que tomará acciones legales al considerar que mantiene la titularidad de los derechos federativos del jugador.

Advertencia de demanda ante la FIFA



El presidente del club argentino, José Alonso, dialogó con El Litoral y adelantó que Colón denunciará ante la FIFA la transferencia a Emelec, al considerar que es improcedente desconocer la titularidad de los derechos federativos. Además, advirtió que el club ecuatoriano se convierte en "responsable solidario" al avanzar con la contratación.

La advertencia de acudir al máximo organismo del fútbol mundial eleva la tensión del caso y anticipa un posible litigio internacional que podría extenderse durante los próximos meses, mientras el jugador ya fue anunciado oficialmente por el conjunto guayaquileño.

El dirigente también cuestionó los argumentos del delantero para declararse libre. Afirmó que Neris reclamó “sueldos que no le correspondían”, debido a que se reincorporó 26 días después de haber sido citado y luego se marchó dos semanas más tarde, situación que incluso podría haber derivado en una sanción disciplinaria.

Asimismo, negó cualquier tipo de maltrato por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico o sus compañeros, y señaló que el club había gestionado alternativas para su futuro, incluyendo opciones como América de Cali, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San Lorenzo, aunque ninguna prosperó.

Situación contractual de José Neris

En el mismo diálogo, Alonso fue contundente al referirse a la situación contractual del futbolista. Consultado sobre la decisión de Neris de trasladarse a Ecuador y su intención de resolver el conflicto mediante su abogado y representante, el directivo calificó el accionar como “deslucido e ilegal”.

Según Alonso, cuando un club posee los derechos federativos de un jugador, este no puede desvincularse de manera intempestiva, como —según su versión— ocurrió en este caso. Además, detalló que Colón tiene el 65 % de los derechos económicos del pase, mientras que el 35 % restante pertenece a River Plate de Montevideo, socio en la operación.

