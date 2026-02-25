Expreso
Barcelona va por la hazaña en Argentina y por 24 millones en Libertadores
Barcelona SC va por la hazaña en Argentina y por los millones en LibertadoresCortesía

¿Qué pasa si Barcelona SC empata o pierde ante Argentinos Juniors en Libertadores?

El Ídolo enfrenta a Argentinos Juniors con la obligación de remontar y con millones en juego en la Libertadores 2026

Barcelona SC se juega la vida internacional en Buenos Aires. Noventa minutos —o más, si hay penales— decidirán su futuro en la Copa Libertadores 2026. El 25 de febrero, en Argentina, el Ídolo visita a Argentinos Juniors desde las 19:30 con la obligación de revertir la derrota 1-0 sufrida en el estadio Monumental.

No es solo un partido. Es historia, es prestigio y, sobre todo, es dinero. Barcelona SC perdió el primer asalto en casa y ahora necesita una noche perfecta para seguir con vida. Si empata o vuelve a caer, el golpe no será únicamente deportivo: también será emocional e institucional.

Barcelona SC, Argentinos Juniors, Copa Libertadores
Argentinos Juniors se llevó una victoria de 1-0 en Guayaquil.César Muñoz
Barcelona SC

¿Tiene posibilidades Barcelona SC ante Argentinos Jrs. en la Copa Libertadores?

Leer más

El premio millonario que Barcelona arriesga en la Libertadores

Quedar eliminado en esta fase previa significa renunciar a cerca de cinco millones de dólares de entrada. Por avanzar a la segunda ronda, el club ya aseguró 500.000 dólares. Si elimina a Argentinos Juniors, sumará 600.000 más, más las taquillas de 1 partido de la tercera fase, y 3 de fase de Grupos, Pero el verdadero botín está en la fase de grupos.

Llegar a esa instancia garantiza tres millones de dólares. Además, cada victoria en los seis partidos otorga 360.000 dólares adicionales, premio que entrega la Conmebol. Ahí comienza el sueño grande.

darío benedetto
Darío Benedetto, la carta de gol de Barcelona en Copa Libertadores.CORTESIA

Todo el dinero que está en juego

Si Barcelona accede a octavos de final, recibirá 1’250.000 dólares. En cuartos, 1’700.000. Las semifinales pagan 2’300.000. El finalista asegura siete millones. Y el campeón levanta el trofeo y embolsa 24 millones de dólares. Una cifra que cambia balances y temporadas.

Por eso, en Buenos Aires no solo se juega una clasificación. Se juega el honor continental, la estabilidad económica y el derecho a seguir soñando en grande.

