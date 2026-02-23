Tabla de LigaPro: Así quedan los equipos tras la victoria de Libertad ante Manta

El conjunto lojano cerró la jornada con un importante triunfo contra los manabitas. Mira quién lidera el torneo

Libertad se impuso al último minuto a Manta en la fecha 1 de LigaPro.

La Serie A de Ecuador ha encendido sus motores con dieciséis aspirantes que buscan destronar al Independiente del Valle. En esta edición, el campeonato no solo pone en juego la gloria nacional y los boletos a torneos internacionales, sino que estrena un sistema de definición que promete dramatismo hasta el último minuto.

En el plano deportivo, los favoritos no fallaron en su estreno. El vigente campeón, Independiente del Valle (IDV), dio un golpe de autoridad en su estadio al derrotar con solvencia a Guayaquil City, gracias a la efectividad goleadora de Djorkaeff Reasco y Layan Loor.

Por su parte, Liga de Quito ratificó su cartel de candidato al asaltar el Estadio 9 de Mayo de Machala, donde venció 2-1 a un combativo Orense. Estos resultados colocan a los "albos" y a los "rayados" en la parte alta de la tabla desde el arranque.

Libertad fue uno de los equipos que ganó en la fecha 1 de LigaPro. CORTESIA

La jornada también dejó espacio para las sorpresas y la paridad. El sábado 21 de febrero, Aucas no pudo sostener la ventaja en casa y terminó cediendo un empate 1-1 ante un ordenado Mushuc Runa.

En contraste, Barcelona SC logró imponer su jerarquía frente a Técnico Universitario, sumando tres puntos vitales para calmar las aguas de su compleja situación institucional. Mientras tanto, en Manta, el Delfín aprovechó la localía y el intenso calor del Jocay para doblegar por la mínima diferencia al Deportivo Cuenca en uno de los duelos más físicos de la fecha.

El domingo 22 de febrero cerró con un empate sin goles entre Macará y el debutante Leones FC en el estadio La Cocha de Latacunga. El conjunto recién ascendido logró resistir los embates del cuadro ambateño, rescatando un punto histórico en su estreno en la serie de privilegio.

Finalmente, el duelo entre Libertad y Manta cerró la primera jornada (a la espera de la reprogramación de U. Católica vs. Emelec) en el estadio Reina del Cisne de Loja el lunes. El resultado quedó a favor de los lojanos en los últimos minutos (1-0).

Con estos marcadores, la LigaPro 2026 empieza a dibujar su jerarquía, dejando claro que este año la pelea por evitar el descenso será tan intensa como la carrera por el trofeo.

Resultados de la fecha 1 de la LigaPro 2026



Tabla de posiciones de la LigaPro 2026



